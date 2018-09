Em jogo adiado, Santos tenta bater o Vasco novamente no Brasileirão

Após perder uma invencibilidade que já durava nove jogos, o Santos tenta aproveitar nesta quinta-feira, às 20 horas, no Pacaembu, uma ótima chance para voltar a engrenar no Campeonato Brasileiro. Derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro no último domingo, em Belo Horizonte, o time recebe o Vasco em confronto adiado da terceira rodada da competição.

Caso derrote os vascaínos, a equipe alvinegra vai ultrapassar Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense de uma só vez e assumir a oitava posição da tabela, com 35 pontos. Já o Vasco está logo acima da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 28 pontos, e tenta emplacar a segunda vitória seguida para se distanciar ainda mais do grupo dos quatro últimos colocados.

Este duelo entre santistas e vascaínos estava originalmente marcado para o dia 29 de abril, mas precisou ser reagendado por duas vezes por causa de compromissos dos dois times na Libertadores e na Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial do clube da Vila Belmiro, o meia Carlos Sánchez exaltou a importância de a equipe comandada pelo técnico Cuca saber aproveitar o fator casa e voltar a figurar no grupo de times que hoje ocupam o pelotão de frente da competição.

"Damos muita importância a este jogo, é uma partida crucial para todos nós. Estamos lutando para subir de posições e chegar na zona de classificação da Libertadores. O nosso objetivo é garantir uma vaga nessa competição, que é um privilégio disputar. É fundamental vencermos o Vasco. Estamos concentrados para fazer um grande jogo nesta quinta-feira", afirmou o jogador uruguaio.

Ironicamente, Santos e Vasco já se enfrentaram em partida válida pelo segundo turno deste Brasileirão. No último dia 1º de setembro, no Maracanã, a equipe paulista fez bonito ao atropelar o rival por 3 a 0, com três gols do atacante Gabriel.

O fato aumenta ainda mais o favoritismo do time santista para o jogo desta quinta, mas Carlos Sánchez fez um alerta para que os seus companheiros não se iludam com isso. "Não será fácil. Nenhum adversário é fácil. Conseguimos uma boa vitória no Rio de Janeiro, mas agora é outro jogo e não podemos pensar no que passou. Precisamos dar o melhor de nós para conquistarmos mais três pontos importantes", reforçou.

FICHA TÉCNICA

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Pituca; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Cuca.

Vasco: Martín Silva; Yago Pikachu, Luiz Gustavo, Leandro Castán e Ramon; Willian Maranhão, Thiago Galhardo, Fabrício e Marrony (Giovanni Augusto); Ríos e Kelvin. Técnico: Alberto Valentim.

Juiz: Wagner Reway (Fifa-MT).

Local: Pacaembu.

Horário: 20h.

Na TV: PPV.