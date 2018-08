Em jogo antecipado, Santos pega Ceará para espantar má fase e deixar degola

Em jogo antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e direto na briga para deixar as últimas posições da tabela, o Santos visita o Ceará nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O time paulista busca a vitória, que não vem há seis jogos, para amenizar a crise e deixar a zona de rebaixamento.

Depois de quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos no torneio nacional, o Santos caiu para a 17ª posição e passou a abrir a zona da degola, com 17 pontos, três a mais que o rival desta quarta e que é o penúltimo colocado na tabela.

A equipe da Baixada Santista ainda não triunfou na retomada das competições após a Copa do Mundo. A última vitória aconteceu no dia 13 de junho, quando o time venceu o Fluminense por 1 a 0, pela 12ª rodada. Sob o comando de Cuca, foram uma derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e um empate sem gols com o Botafogo, na última rodada do Brasileirão.

Para espantar o momento ruim, Cuca deverá promover mudanças na equipe que vem produzindo pouco ofensivamente. Ele sinalizou que pode sacar Renato e Gabriel e colocar os jovens Diego Pituca e Yuri Alberto, na tentativa de dar mais velocidade à equipe. Vivendo seca de gols, Gabriel tem sido muito criticado pela torcida, que até chegou a comemorar a saída do atacante durante o jogo contra o América Mineiro, quando a equipe ainda era treinada pelo interino Serginho Chulapa.

O lateral-direito Victor Ferraz, que havia sido ausência no treinamento de segunda-feira, participou da última atividade com o restante do grupo e poderá enfrentar o Ceará. Já a outra lateral deverá ser ocupada pelo polivalente meia Jean Mota, pois o titular Dodô recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e precisará cumprir suspensão automática.

Além de Dodô, os outros desfalques do Santos serão o atacante Eduardo Sasha e o zagueiro Lucas Veríssimo, ambos em recuperação de lesão e indisponíveis para Cuca. O defensor já deu início à transição e deverá voltar a ser aproveitado em breve.

Estreante na partida diante do Botafogo, no último sábado, o uruguaio Carlos Sánchez sugeriu que o time se inspire no Uruguai para sair da fase ruim pela qual passa e voltar a balançar as redes, o que não faz há três jogos, e a vencer. Para o meia, o time precisa de tranquilidade e o importante, no momento, é triunfar, independentemente da qualidade do jogo.

"Tem de manter a tranquilidade. Como fizemos muito no Uruguai. O Uruguai ganhava de 1 a 0, 2 a 1, com resultado justo. Mas resultados curtos vêm de um esforço bárbaro para ganhar. Depois de tantas chances, pode sair um gol só. Tem que converter as oportunidades para pegar confiança, aliviar, e poder fazer mais gols", explicou.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ X SANTOS

CEARÁ - Everson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Edinho, Richardson, Cardona e Juninho Quixadá; Leandro Carvalho e Arthur. Técnico: Lisca

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Jean Mota; Alison, Renato e Carlos Sánchez; Rodrygo, Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Cuca.

Juiz - Marcelo de Lima Henrique

Horário - 19h30

Local - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Na TV - Pay-per-view