Em jogo atrasado após queda de grade, Lille perde para o Amiens

Em jogo isolado desta segunda-feira no Campeonato Francês, o Lille seguiu seu calvário e perdeu novamente na competição. No duelo que foi adiado pela queda de uma grade no estádio La Licorne, em setembro, a equipe de Marcelo Bielsa foi atropelada pelo Amiens, caiu por 3 a 0 e afundou na zona de rebaixamento.

Tratava-se de um confronto direto, bem aproveitado pelos donos da casa, que foram a 15 pontos com a vitória e subiram para a 12.ª posição. O Lille, por sua vez, estacionou nos 12 pontos e ocupa apenas a penúltima colocação.

A partida entre as duas equipes havia sido iniciada no dia 30 de setembro. Na ocasião, porém, dezenas de torcedores do Lille ficaram feridos quando comemoravam o gol de Ballo-Touré, aos 19 minutos do primeiro tempo. A grade da arquibancada da torcida visitante cedeu com a movimentação e diversas pessoas caíram.

Por isso, o duelo foi adiado para esta segunda-feira e reiniciado do zero. O Lille entrou em campo com seu trio de brasileiros contratados para a temporada: os volantes Thiago Mendes e Thiago Maia e o atacante Luiz Araújo, todos titulares. Mas foi facilmente batido pelo adversário.

Tusumgama marcou duas vezes, uma no fim do primeiro tempo e outra no início do segundo, para dar boa vantagem aos mandantes. E quando o Lille era todo ataque em busca da reação, Konaté aproveitou contra-ataque aos 40 minutos da etapa final para selar o placar.