Em jogo atrasado por confusão, Arsenal vence o Colônia na estreia da Liga Europa

O Arsenal suou, mas largou bem na Liga Europa. Nesta quinta-feira, a equipe recebeu o Colônia em Londres e saiu atrás logo no início, mas arrancou no segundo tempo para vencer por 3 a 1 e começar bem a caminhada no Grupo H da competição europeia. Kolasinac, Alexis Sánchez e Bellerín marcaram para os anfitriões, e Córdoba fez o gol de honra dos alemães.

O duelo foi atrasado em uma hora por causa da torcida do Colônia, que, empolgada com o retorno do clube a uma competição europeia após 25 anos, compareceu em peso a Londres. Sem ingressos para todos, no entanto, alguns alemães forçaram a entrada no estádio, entraram em confronto com a polícia e impediram que o jogo fosse iniciado na hora marcada.

Apesar do incidente, o Arsenal largou em vantagem no Grupo H e é o único time a somar três pontos após esta rodada inicial. Até porque a outra partida da chave, entre Estrela Vermelha e BATE Borisov, terminou empatada em 1 a 1. O time inglês agora volta as atenções para o Campeonato Nacional, pelo qual faz clássico com o Chelsea no domingo, fora de casa.

Embalado pela torcida, o Colônia entrou em campo bem mais interessado nesta quinta, buscando o campo de ataque e encurralando um Arsenal desatento. Por isso, demorou apenas nove minutos para abrir o placar. Após lançamento para o ataque, Ospina deixou a área para afastar o perigo, mas Córdoba foi esperto, dominou e bateu de muito longe, por cobertura, para marcar um golaço.

O gol mudou um pouco a postura do Arsenal, mas o time ainda parecia perdido em campo. Pela qualidade de seus jogadores, até chegou em alguns momentos, como com Holding e Giroud, que exigiram boas defesas de Horn, mas era pouco. Por outro lado, o Colônia assustava nos contra-ataques.

Arsène Wenger decidiu mexer na equipe e voltou para o segundo tempo com Kolasinac na vaga de Holding. E demorou apenas três minutos para a alteração surtir efeito. Elneny deu ótimo lançamento para Walcott, que ficou sem ângulo. O atacante tentou o cruzamento, a zaga desviou e o lateral bósnio emendou de primeira para marcar belo gol.

Imediatamente, o Arsenal cresceu e passou a comandar as ações. Aos 18 minutos, Maitland-Niles tabelou com Giroud, cortou o zagueiro e saiu de frente para Horn. Ao tentar mais um drible, porém, foi desarmado pelo goleiro.

Era, então, a hora de aparecer a estrela de Alexis Sánchez. Aos 21 minutos, o chileno recebeu pela esquerda, cortou duas vezes o marcador e, mesmo sem o melhor posicionamento, arriscou cruzado, no canto esquerdo, marcando outro lindo gol.

Nas base da garra, o Colônia até se lançou à frente, mas criou apenas uma boa chance. Aos 26 minutos, Córdoba arrancou do meio de campo, passou pela marcação e bateu firme, para boa defesa de Ospina. Do outro lado, o Arsenal aproveitou melhor a oportunidade que teve e selou o resultado aos 36, com Bellerín, aproveitando rebote de Horn.