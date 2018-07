Em jogo beneficente, Zico anuncia sua segunda despedida dos gramados

SÃO PAULO - Organizador do Jogo das Estrelas há nove anos, Zico anunciou sua segunda despedida dos gramados. Prestes a comemorar 60 anos (que serão completados em 3 de março), o ex-treinador da seleção do Iraque afirmou que estará em campo, pela última vez, em 2013. A 10.ª edição da partida festiva será no Maracanã. O eterno Galinho de Quintino reuniu estrelas do presente e do passado na noite desta quinta-feira, pelo segundo ano consecutivo, no Estádio do Morumbi.

Ele não descartou organizar a partida mais uma vez em São Paulo. “Esse não deve ser o último jogo no Morumbi, mas com a minha presença, sim. As pernas não estão aguentando e o joelho dói. Minha despedida será ano que vem, no Maracanã.”

“Fominha”, Zico não deixou o gramado por nenhum momento e, na despedida, saiu zerado no placar. Não fosse pelo argentino Conca, seu time sairia derrotado: o ex-jogador do Fluminense garantiu o empate por 4 a 4 para os Amigos de Zico contra as Estrelas do Brasil. Emerson Sheik, Gabriel e Paulo Henrique Ganso marcaram os outros gols do time anfitrião, enquanto Amoroso, Viola (2) e Ibson fizeram pela equipe rival.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

46min - Fim do jogo!

45min - GOOOOOOOOOOOOOL DOS AMIGOS DO ZICO!! Conca recebe na ponta direita, corta para o meio e manda no ângulo de Berna. É o empate dos Amigos do Zico!

44min - Zico sai, de novo, na cara do gol, mas dessa vez Ricardo Berna faz um milagre e impede o gol do camisa 10.

42min - Zico tabela com Milton Cruz, sai na cara do gol, mas novamente manda para fora. Hojé não foi o dia do Galinho.

35min - GOOOOOOOOOOOL DAS ESTRELAS DO BRASIL!! Após triangulão entre Viola, Cláudio Adão e Ibson, o volante do Flamengo estufa a rede e põe a equipe na frente.

34min - Alteração nas Estrelas do Brasil: Caio Soares entraria no lugar de Dinei, mas o ex-atacante, bem-humorado, se recusa a ser, novamente, substítuido.

33min - Viola é derrubado. Falta para as Estrelas do Brasil.

29min - Thiago Coimbra arrisca de fora da área. Mas o filho de Zico pega mal e manda muito longe do gol.

18min - GOOOOOOOOOOOOOLL DOS AMIGOS DO ZICO!! Ganso arrisca de pé esquerdo e manda no cantinho de Berna, sem chances para o goleiro.

16min - Zico recebe de Conca e arrisca de longe, mas Ricardo Berna, que substituiu Zetti, faz a defesa. Parece que hoje não é o dia do Galinho.

14min - Lucas aplica lindo chapéu em Dinei, a torcida rival gosta. Depois, em tom de brincadeira, Lucas pede desculpas ao ex-jogador, lembrando que o meia-atacante embarca amanhã para ser apresentado no Paris Saint-Germain, da França.

15min - Marcos Assunção comete falta em Dinei, e a torcida, formada por palmeirenses e são-paulinos, 'comemora'.

12min - Estrelas do Brasil tomam conta do meio-campo e pressionam os Amigos do Zico.

5min - Zico tenta cobrança de falta, mas manda na barreira.

4min - GOOOOOOOOOLL DAS ESTRELAS DO BRASIL!! Viola recebe de Dinei, ex-jogadores do Corinthians, e bate rasteiro no canto do goleiro. Virou o placar!

2min - Cláudio Adão deixa Viola na cara do gol, mas o atacante bate muito alto, sem perigo para Victor.

1min - Zico recebe na grande área, gira em cima da marcação, mas pega mal na bola e manda, de novo, para fora.

0min - Recomeça a partida no Morumbi!

Zico: "Assim que é bom (sobre o jogo equilibrado), as duas equipes estão fazendo jogadas bonitas e o pessoal está gostando."

Sobre sua despedida do evento ele disse: "Esse pode não ser o último Jogo das Estrelas no Morumbi, mas com a minha presença sim, porque as pernas nao estão aguentando mais e joelho dói. Pretendo fazer minha despedida no ano que vem no Maracanã. Mas podem ter outras edições aqui em São Paulo. A cidade está totalmente aprovada."

Marcos Assunção: "Pela importância do Zico, pelo que foi e pelo que é, é muito legal estar aqui. Sobre a renovação (de contratro com o Palmeiras) a diretoria resolve."

PRIMEIRO TEMPO

46min - Fim do primeiro tempo!

44min - Ganso e Lucas tabelam e quase ampliam para os Amigos de Zico.

41min - GOOOOOOOOOOOL DAS ESTRELAS DO BRASIL!! Cláudio Adão deixa com Rubens Jr, que põe na cabeça de Viola, dessa vez, sem impedimento, o ex-atacante cabeceia no chão e empata a partida.

34min - GOOOOOOOOOOOOL DAS ESTRELAS DO BRASIL!! Amoroso recebe na área, deixa Marcos Assunção e Fábio Luciano para trás e manda para o fundo do gol.

31min - Outro gol anulado de Cláudio Adão! Dessa vez ele recebe pela esquerda e só completa para o gol, mas, outra vez, impedido.

31min - Lucas para na frente do marcador, faz graça e tenta um drible de efeito, mas a zaga corta o lance.

29min - Outra alteração nas Estrelas do Brasil: entra Sérgio Soares, sai Juninho Fonseca.

28min - GOOOOOOOOOOOLL DOS AMIGOS DO ZICO!! Ganso lança Gabriel, que, de pé direito, bate rasteiro e amplica a vantagem para o dono da festa.

25min - Correa cruza da direita e Viola, de peixinho, estufa a rede de Victor. O ex-atacante sai comemorando, cheio de marra, quando vê que o bandeirinha já marcava impedimento.

24min - Zico faz ótima tabela com Lucas, que deixa o Galinho na cara do gol. Mas o flamenguista não mostra a mesma precisão de antigamente e manda para fora, para desespero da torcida presente no estádio.

23min - Primeira alteração nas Estrelas do Brasil: sai Dinei, entra Amaral.

22min - Victor sai do gol, dribla Viola e segue o jogo.

20min - Zico recebe livre, na marca do pênalti e bate colacado, mas manda com capricho no pé da trave. No rebote, Emerson manda para as redes, mas a bandeirinha Ana Paula marca posição irregular.

18min - Zico dá ótimo lançamento para Lucas, o meia sobe sozinho de cabeça, mas manda para fora.

12min - Cláudio Adão faz um corta-luz, deixa a bola para Dinei, o ex-atacane chuta, mas a bola desvia na zaga e sai pela linha de fundo.

11min - Lucas recebe pela ponta-direita, tenta driblar Correa, mas acaba saindo com a bola pela linha de fundo.

10min - Em ritmo de festa, os jogadores trocam passes e não arriscam jogadas individuais.

8min - Cláudio Adão empurra para o fundo do gol, mas o bandeirinha já assinalava impedimento.

7min - Amoroso parte para cima do Marcos Assunção, corta o volante, mas bate para fora.

4min - Ibson arrisca de fora da área, mas manda por cima do gol defendido por Victor.

Gustavo Kuerten: "Não passei na avaliação médica, meu quadril acabou complicando um pouquinho, vou fazer uma cirurgia no começo do ano e não vou estragar a festa deles."

3min - GOOOOOOOOL DOS AMIGOS DO ZICO!! Emerson Sheik recebe de Gabriel e bate forte, abrindo o placar do Morumbi

0min - Neste momento, é prestado um minuto de silêncio, em homenagem ao ex-narrador Luiz Noriega.

0min - Sem uniforme e de chinelo, Gustavo Kuerten dá o pontapé inicial no Morumbi.

Milton Cruz: "Um é certeza (sobre marcar gol). Se o Zico passar a bola, pode ter certeza que vou para a galera. O Zico já sabe, já combinei com ele a jogada, vocês vão ver."

Amaral: "É a primeira vez que to participando, o importante é comparecer. Sobre minha carreira, tenho proposta do Flamengo do Piauí, mas estamos vendo ainda. Estou com 39 anos, mas corpinho de 20."

ESCALAÇÕES

Amigos do Zico (vermelho): Victor; Gabriel, André Cruz, Fábio Luciano e Wladimir; Marcos Assunção, Conca, Ganso, Zico; Lucas, Emerson Sheik.

Estrela do Brasil (branco): Zetti; Correa, Juninho, Fernando, Rubens Jr; Vampeta, Ibson; Amoroso, Dinei, Cláudio Adão e Viola.

21h03 - Sem as escalações definidas, os jogadores entram no gramado.

Campeões mundiais pelo Corinthians, Emerson Sheik, Cássio e Ralf estão confirmados no jogo. Assim como o ex-jogadores do Alvinegro Marcelinho Carioca, Biro-Biro, Rivelino, Dinei, Vampeta, Viola, William e Fábio Luciano. Pelo São Paulo, os destaques são Lucas, que a partir de janeiro jogará no Paris Saint-Germain (FRA), Paulo Henrique Ganso, Osvaldo, além de Raí, Milton Cruz, Zetti e Amoroso. Outros jogadores em atividade também estarão em ação, como o goleiro Victor e o zagueiro Réver, do Atlético-MG, Deco, do Fluminense, Leandro Damião, do Inter, Dario Conca, do chinês Guanghzou Evergrande, e Ibson, do Flamengo.

Outros aposentados também vão brilhar no jogo. Destaques para Roberto Carlos, Athirson, Djalminha, Júnior Baiano, Cláudio Adão e Falcão, astro do futsal. Até o ex-número 1 do mundo no tênis Gustavo Kuerten vai participar, tentando mostrar que também entende de futebol.