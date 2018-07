Em jogo com 11 amarelos, Paraná e Oeste só empatam

Paraná e Oeste protagonizaram um dos jogos mais feios do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira. Quem compareceu no estádio Durival de Britto, em Curitiba, viu um duelo bastante truncado e com muitas faltas. Além de ficarem no empate sem gols, os dois times abusaram da violência, tanto que, ao todo, 11 jogadores foram amarelados. A partida valeu pela 28.ª rodada.

Sem vencer há seis jogos - quatro empates e duas derrotas -, o Paraná perdeu a oportunidade de se distanciar da zona de rebaixamento e chegou aos 33 pontos. O Oeste, que tem um ponto a mais que o adversário, também ainda corre risco de degola, mas comprovou o bom momento e aumentou a série invicta para três partidas.

O primeiro tempo começou bastante movimentado e os dois times criaram bons lances. O Paraná assustou em chutes de Henrique Santos e Chiquinho, enquanto que o Oeste respondeu com Reis. O time paulista chegou a marcar com Serginho, mas o árbitro assinalou impedimento. A melhor oportunidade, porém, foi dos donos da casa. Aos 35 minutos, Cris derrubou Arthur dentro da área e Lúcio Flávio desperdiçou o pênalti, mandando por cima do gol.

A etapa final não foi diferente do primeiro tempo, com os dois times abusando das faltas e criando poucos lances de perigo. O Oeste chegou a abrir o placar com Daniel Gigante, mas o árbitro assinalou impedimento do zagueiro. Antes, Reis finalizou dentro da área e Marcos salvou no reflexo. O Paraná esboçou uma pressão, mas encontrou muitas dificuldades para passar pela marcação adversária e foi chegar com perigo apenas aos 44, em finalização de Jean.

O time paranaense volta a campo neste contra o Luverdense, às 21 horas, no estádio Passos da Ema, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 29.ª rodada. Nesta sexta, o Oeste recebe o Atlético Goianiense, às 19h30, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 0 x 0 OESTE

PARANÁ - Marcos; Chiquinho, Cleiton, Alisson e Paulinho; Jean, Henrique Santos (Léo Mineiro)(Pedro Castro), Edson Sitta (Leandro Vilela), Lúcio Flávio; Arthur e Thiago Alves. Técnico: Ricardinho.

OESTE - Anderson; Ezequiel, Cris, Daniel Gigante e Dênis; Dionísio, Leandro Mello (Negretti), Ramires e Lelê; Serginho (Pablo) e Reis (Fábio Santos). Técnico: Roberto Cavalo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Sitta, Leandro Vilela, Chiquinho, Jean, Pedro Castro e Lúcio Flávio (Paraná); Cris, Negretti, Ramires, Lelê e Leandro Mello (Oeste).

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmázio (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).