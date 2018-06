Em jogo com 2 gols contra, Austrália bate Hungria e fecha preparação para a Copa

A Austrália venceu a seleção húngara por 2 a 1 neste sábado, na sua última partida dos antes de estrear na Copa do Mundo na Rússia. O jogo disputado em Budapeste teve dois gols contra marcados depois dos 40 minutos do segundo tempo, um para cada lado, e muitas chances desperdiçadas pela seleção da casa, que não vai disputar o Mundial.

Apesar de ligeira vantagem na posse de bola, com 52%, a Austrália foi dominada no primeiro tempo da partida, mas contou com a pontaria ruim dos jogadores húngaros. Foram duas bolas no travessão e a melhor chance perdida por Adam Szalai, que recebeu passe na marca do pênalti, mas chutou fraco para defesa com as pernas do goleiro Mathew Ryan. Por sua vez, os australianos finalizaram quatro vezes, nenhuma na direção do gol.

Apesar de menos movimentada, foi na segunda etapa que o placar se alterou. Aos 19 anos, o jovem Daniel Arzani, que entrou no segundo tempo, carregou a bola do lado esquerdo em direção ao meio e chutou fraco, mas o goleiro Denes Dibusz não conseguiu fazer uma defesa fácil. Com o gol marcado aos 29 minutos, o jogo parecia que ia terminar assim e deu tempo até de o veterano Tim Cahill, de 38 anos, entrar no jogo.

Aos 42 minutos, porém, o zagueiro Trent Sainsbury fez gol contra e empatou a partida ao tentar cortar de cabeça um cruzamento a meia altura. Só que o defensor húngaro Tamas Kadár deixou a Austrália de novo à frente do placar, aos 46, quando uma tentava de corte se tornou um chute para trás, que passou entre as pernas do goleiro.

Os australianos vão enfrentar a França na estreia da Copa do Mundo, no dia 16, em Kazan. As demais partidas da Austrália no Grupo C serão contra Dinamarca e Peru.