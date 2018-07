Em jogo com 3 gols de pênalti, Roma bobeia e permite empate do Bologna no final Em uma partida disputada debaixo de muita chuva, com o gramado encharcado com algumas poças d´água, Bologna e Roma conseguiram disputar uma boa partida de futebol e ficaram no empate por 2 a 2, no estádio Renato Dallara, em Bolonha, na abertura da 13.ª rodada do Campeonato Italiano. Pior para a equipe da capital, que vencia até os 43 minutos do segundo tempo. Dos quatro gols do duelo, três foram marcados em cobranças de pênalti.