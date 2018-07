Em jogo com apagão, Vasco derrota o CRB e fica perto de vaga na Copa do Brasil

Para o duelo da volta, no próximo dia 18, no estádio de São Januário, no Rio, o time carioca joga pelo empate para avançar. Se perder por 1 a 0, a vaga será definida nos pênaltis, enquanto que os alagoanos se classificam com qualquer vitória com gols para pegar o Santa Cruz, que eliminou o Vitória da Conquista-BA. O jogo foi uma prévia do que o Vasco vai encontrar na Série B do Campeonato Brasileiro, já que os dois times se enfrentam pela 12.ª rodada.

A polêmica marcou o início do embate. Após lançamento, o zagueiro Audálio tirou a bola que iria para Riascos com a mão, mas o árbitro ignorou. Aos sete minutos, outro erro, desta vez da companhia de energia da cidade, com uma queda da iluminação que acarretou em paralisação de 30 minutos.

Com o reestabelecimento da luz, o CRB quase marcou com Audálio, em ótima defesa de Jordi. O Vasco respondeu com Madson, que entrou na área e perdeu o gol. Quando o fim do primeiro tempo se aproximava, o gol. Aos 42 minutos, Rodrigo cobrou falta com força e fez 1 a 0.

Destaque do primeiro tempo, Jordi fez outra boa defesa no início da etapa final. Luidy driblou dois defensores e chutou forte para a boa intervenção do goleiro que substituiu o uruguaio Martin Silva. Aos 31 minutos, o camisa 1 brilhou novamente. Após cruzamento na área, Lúcio Maranhão antecipou a defesa e cabeceou para Jordi defender.

Somente nos minutos finais é que o Vasco ameaçou, ao criar duas boas chances. A primeira foi com Nenê, que tentou o cruzamento e acertou o travessão. A última foi de Yago Pikachu. O lateral-direito entrou na área e chutou forte para Juliano defender e garantir o jogo de volta na próxima semana.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 1 VASCO

CRB - Juliano; Bocão, Audálio, Jussani e Diego; Olívio, Rivaldo (Matheus Galdezani), Gerson Magrão e Dakson (Rodolfo); Luidy e Neto Baiano (Lúcio Maranhão). Técnico: Mazola Júnior.

VASCO - Jordi; Madson, Rodrigo, Jomar e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Julio dos Santos (Yago Pikachu), Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Eder Luis) e Riascos (Thalles). Técnico: Jorginho.

GOL - Rodrigo, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Galdezani, Jussani, Gerson Magrão, Olívio e Neto Baiano (CRB); Jordi, Riascos, Jorge Henrique e Jomar (Vasco).

ÁRBITRO - Cleisson Veloso Pereira (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).