Em jogo com arbitragem polêmica, Valencia bate Levante e assume 3º lugar

Em clássico regional com arbitragem bastante polêmica, o Valencia venceu o Levante por 3 a 1 neste domingo, em casa, e retomou a terceira colocação do Campeonato Espanhol, que no sábado havia sido roubada pelo Real Madrid - o time de Cristiano Ronaldo goleou a Real Sociedad por 5 a 2.

O triunfo também serviu para o time da casa esquecer a eliminação diante do Barcelona na Copa do Rei no meio da semana. Mas veio de maneira contestada. O Valencia abriu o placar com Santi Mina, aos 17 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, ele desviou de cabeça. Os visitantes deixaram tudo igual no minuto seguinte, também após cobrança de escanteio. Sergio Postigo desviou para as redes.

A vitória começou a ser desenhada apenas na etapa final. Após um gol mal anulado do Levante, o Valencia foi ao ataque e conseguiu ficar à frente do marcador com Luciano Vietto, que aproveitou rebote do goleiro e mandou para as redes.

Aos 44 minutos, Simone Zazá trombou na área com o zagueiro e o árbitro assinalou pênalti para o Valência. Os jogadores do Levante se revoltaram, houve discussão dentro de campo, mas o árbitro não voltou atrás. Daniel Parejo bateu e confirmou a vitória.

O resultado levou o Valencia aos 43 pontos, em terceiro lugar, com um a mais do que o Real Madrid, que caiu para quarto. O Barcelona lidera com 59. O Levante está em 17º lugar, com 20 pontos, a dois de entrar para a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Valencia visitará o lanterna Málaga, no sábado. O Levante tentará se recuperar da derrota e se afastar da degola no domingo, quando enfrentará a Real Sociedad, fora de casa.

CELTA E ESPANYOL

Ainda neste domingo, o Celta de Vigo empatou por 2 a 2 com o Espanyol, em casa. Os gols do time da casa foram marcados por Maximiliano Gomez. O brasileiro Léo Baptistão e Gerard Moreno balançaram as redes para o Espanyol. A igualdade deixou o Celta de Vigo na oitava colocação, com 32 pontos. O Espanyol está em 15º lugar, com 26 pontos.