Em jogo com briga de torcida, Vasco perde para Ponte Preta em Campinas pela Série B

Em um jogo apático e com muita confusão dentro e fora do estádio Moisés Lucarelli, o Vasco viu sua vaga no G-4 ficar ameaçada ao perder para a Ponte Preta por 3 a 1, na noite desta terça-feira, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Ponte chegou ao terceiro jogo sem derrota e subiu para 29 pontos, enquanto o Vasco ficou em quarto, com 39, e viu o Londrina, em quinto, diminuir a diferença para apenas três pontos.

Empurrado por sua torcida que compareceu em peso no Majestoso, a Ponte Preta segurou o ímpeto do Vasco e precisou de apenas sete minutos para abrir o marcador. Elvis recebeu pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Wallisson, que testou firme para estufar as redes de Thiago Rodrigues.

Logo após o gol uma briga generalizada entre torcedores de Ponte e Vasco tomou conta do jogo. Daronco precisou paralisar a partida e dar 13 minutos de acréscimo. A polícia demorou, mas conseguiu segurar os foliões. A partida só retomou quando a paz voltou a reinar no estádio.

Torcidas de Ponte Preta e Vasco entram em confronto no Moisés Lucarelli @pedrohnramos pic.twitter.com/W6yLgMu14c — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) August 9, 2022

Em campo, a Ponte Preta continuou melhor, mas foi o Vasco que igualou o marcador. Aos 34 minutos, Alex Teixeira cobrou falta, Raniel deu um leve desvio e marcou. O árbitro precisou consultar o VAR para validar o 14º gol do atacante com a camisa do clube carioca na temporada.

O Vasco voltou com mudanças para o segundo tempo, mas a posse de bola continuou com a Ponte Preta. Sob a batuta de Elvis, o time campineiro criou as melhores oportunidades nos primeiros 15 minutos, mas Thiago Rodrigues garantiu que o placar não fosse alterado.

Mas a pressão da Ponte Preta funcionou aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio de Elvis, a bola chegou até Lucca, na segunda trave, que só teve o trabalho de colocar para o gol. E ainda deu tempo do time campineiro fazer o terceiro. Aos 38, em ótimo contra-ataque, Fessin decretou o triunfo do time alvinegro.

Um pouco antes do apito final, no entanto, nova confusão, desta vez, fora do estádio, com direito a bomba e muita fumaça. Os torcedores, que estavam dentro do estádio, estavam claramente assustados. Não se sabe quantas pessoas ficaram feridas com a confusão.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o clima esquentou entre os jogadores, mas Daronco conseguiu acalmar os ânimos. Com isso, o jogo ficou truncado e o jogo foi para o intervalo com o placar em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 3 X 1 VASCO

PONTE PRETA - Caíque França; Igor Formiga (Bernardo), Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Léo Naldi, Felipe Amaral (Wesley Fraga), Elvis (Wesley) e Wallisson (Fessin); Everton (Nicolas) e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

VASCO - Thiago Rodrigues; Léo Matos (Matheus Ribeiro), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel (Bruno Tubarão), Andrey dos Santos e Marlon Gomes; Alex Teixeira (Fábio Gomes), Raniel (Eguinaldo) e Gabriel Pec (Figueiredo). Técnico: Emílio Faro.

GOLS - Wallisson, aos sete, e Raniel, aos 34 minutos do primeiro tempo. Lucca, aos 34, e Fessin, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Caíque França, Elvis, Felipe Amaral e Mateus Silva (Ponte Preta); Alex Teixeira Léo Matos (Vasco).

RENDA - R$ 122.365,00.

PÚBLICO - 8.103 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).