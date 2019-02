Em jogo com briga e expulsões, Inter bate o Juventude em Caxias

O Internacional espantou a desconfiança e anotou neste domingo a segunda vitória seguida na temporada ao derrotar o Juventude, por 2 a 1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Nico López e Pedro Lucas marcaram para os visitantes, enquanto Dalberto descontou para os donos da casa.

O resultado alçou o Inter para o quarto lugar, com dez pontos, ultrapassando o próprio Juventude, que caiu para sexto, com sete pontos.

Apesar do placar, o destaque da partida foi a confusão no final do primeiro tempo envolvendo o atacante William Pottker e o técnico do Juventude, Luis Carlos Winck. Ele tirou a bola do jogador para retardar a cobrança de lateral na frente do banco de reservas e iniciou um desentendimento, que terminou com a expulsão de Nico López e Victor Sallinas após troca de socos.

Tentando embalar no Gauchão e espantar a crise, o Inter começou o jogo recuado e viu o Juventude criar a primeira chance do jogo em contra-ataque. Bruno Camilo recebeu livre de marcação e finalizou cruzado, assustando Marcelo Lomba. Apesar da tentativa dos donos da casa, o jogo foi bem aberto nos minutos iniciais. Tréllez tentou responder para a equipe colorada, enquanto Braian assustou Lomba, novamente, após bola mal afastada por Cuesta.

Mesmo sofrendo no campo de defesa, o Inter foi mortal no ataque e abriu o placar aos 18 minutos. Depois de levantamento de Edenilson, Nico López apareceu nas costas da marcação e finalizou de primeira para marcar um belo gol.

O Inter aproveitou bem a vantagem e controlou o jogo até o intervalo. Antes de ir para os vestiários, os times entraram em confronto após Pottker e Luis Carlos Winck se desentenderem. Nico López e Victor Sallinas, que trocaram socos, levaram o cartão vermelho.

Com dez jogadores para cada lado, o segundo tempo teve menos emoção que o primeiro. Os dois times focaram na briga pelo espaço no meio-campo e criaram pouco. O Inter chegou apenas em chute de fora da área de Neílton, que parou em Marcelo Carné.

Aos poucos, o Inter aproveitou os espaços para criar novamente. Aos 17 minutos, Iago desperdiçou chance clara após cruzamento de Pottker. Mais tarde, aos 28, Pedro Lucas não perdeu a oportunidade que teve. O jovem recebeu passe de Neílton e completou para o fundo das redes.

Pressionando, o Juventude descontou no final da partida com Dalberto. O atacante aproveitou cruzamento da direita e marcou aos 45 minutos.