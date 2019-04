Em jogo com cânticos racistas, Lazio bate Milan e vai à final da Copa da Itália

A Lazio é a primeira equipe classificada à decisão da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, em uma partida ofuscada pelo comportamento racista de alguns torcedores do clube de Roma, a equipe superou o Milan por 1 a 0, no duelo de volta das semifinais, disputado no San Siro.

O primeiro confronto da semifinal havia terminado empatado em 0 a 0, no Estádio Olímpico. A decisão, em Roma, está agendada para 15 de maio, sendo que o adversário da Lazio sairá do confronto entre Atalanta e Fiorentina. O primeiro duelo, em Florença, ficou 3 a 3. E agora os times voltarão a se enfrentar nesta quinta-feira em Bérgamo.

Torcedores da Lazio, deixaram em segundo plano a classificação do seu time ao realizarem manifestações racistas e fascistas. Antes do jogo em Milão, torcedores exibiram uma faixa com a inscrição "Honra a Benito Mussolini", em uma referência ao ex-ditador fascista italiano.

Além disso, dentro do San Siro, entoaram cânticos racistas, direcionadas a Bakayoko. A administração do estádio chegou a ameaçar paralisar o jogo se a manifestação continuasse, mas não o fez, ainda que as ofensas tenham se repetido.

Locutor do estádio já avisou que jogo pode ser interrompido se cânticos racistas continuarem. Ao aviso, ultras da Lazio responderam com coro racista contra Bakayoko. Vaias ao francês e a Kessié continuam. Mazzoleni não faz nada. https://t.co/p5vPYdnQ82 — Calciopédia (@calciopedia) 24 de abril de 2019

Com a bola rolando, o duelo foi equilibrado no San Siro, com o Milan, mesmo sendo mandante, encontrando dificuldades para criar oportunidades. E a Lazio definiu a sua vitória aos 12 minutos da etapa final, quando Immobile puxou contra-ataque em velocidade e acionou Correa, que finalizou para as redes, com a bola passando entre as pernas de Pepe Reina. Aos 31, o Milan até marcou um gol com Cutrone, mas a arbitragem marcou impedimento.

A Lazio voltará a jogar no domingo, quando duelará com a Sampdoria, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Milan vai visitar o Torino.