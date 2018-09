Em jogo com gols brasileiros, Eibar bate Real Sociedad no Espanhol

Em duelo com um gol brasileiro para cada lado, o Eibar bateu a Real Sociedad por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira, em casa, e alcançou a primeira vitória no Campeonato Espanhol após três rodadas disputadas. O time anfitrião somou seus primeiros pontos na competição e subiu para o 13º lugar. Os visitantes estão em nono, com quatro.

O centroavante Willian José, de pênalti, abriu o placar para a Real Sociedad aos 15 minutos do primeiro tempo. Dez minutos mais tarde, Cardona deixou tudo igual para a equipe da casa. A virada veio somente nos acréscimos com o brasileiro Charles.

Ainda nesta sexta-feira o Girona derrotou o Villarreal por 1 a 0, fora de casa, graças a um gol do atacante uruguaio Stuani. A equipe visitante subiu provisoriamente para o 11º lugar, com quatro pontos. O Villarreal segue sem vencer e está em 16º, com apenas um.

Os principais times da competição entram em campo no final de semana. No sábado, às 13h30 (de Brasília), o Atlético de Madrid visitará o Celta de Vigo. Às 15h45, o Real Madrid receberá o Leganés. No domingo, o Barcelona enfrentará o Huesca, no Camp Nou, às 13h30.