Em jogo com gols de brasileiros, Eibar e Valencia empatam pelo Espanhol

Graças a um gol de pênalti marcado pelo atacante brasileiro Charles, o Eibar empatou por 1 a 1 com o Valencia, na noite deste sábado, em casa, no último jogo encerrado neste dia de disputas da 16ª rodada do Campeonato Espanhol.

Esta igualdade foi conquistada com Charles convertendo um pênalti aos 11 minutos da etapa final. E antes disso, o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno, também atacante, havia aberto o placar para os visitantes ao marcar aos 29 minutos do primeiro tempo.

No fim das contas, porém, o resultado de 1 a 1 acabou sendo ruim para os dois times, pois o Eibar é apenas o 13º colocado da tabela, com 20 pontos, justamente à frente do Valencia, 14º, com 19.

No próximo dia 22, pela 17ª rodada do Espanhol, o Eibar terá pela frente o Betis, em Sevilha, enquanto o Valencia atuará no dia 23 contra o lanterna Huesca, em casa.