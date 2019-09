Em jogo com protagonismo do VAR, Leicester vence o Tottenham de virada em casa

Em jogo marcado pelo protagonismo do árbitro de vídeo, o Leicester derrotou o Tottenham de virada neste sábado, em casa, no King Power Stadium, em duelo da sexta rodada do Campeonato Inglês, e pulou, momentaneamente, para a vice-liderança do torneio.

Com 11 pontos e atrás apenas do líder Liverpool, o Leicester alcança o segundo posto de forma temporária porque seus rivais que vêm logo abaixo na tabela ainda entram em campo.

Já o Tottenham, com um início claudicante na competição, não consegue progredir e estacionou nos oito pontos. O time londrino, que ainda não conseguiu vencer fora de casa nesta edição da competição, está na quinta posição, mas deve cair alguns degraus ao final da rodada.

O VAR deu as caras no início da partida para auxiliar o árbitro a invalidar um gol do Leicester. No lance, o belga Tielemans bateu de fora da área, Gazzanigga deu rebote e Ndidi, em posição de impedimento, colocou a bola para dentro.

Equilibrado, o duelo opôs dois times que tentaram o gol em vários momentos. Depois de ambos perderem chances importantes, o Tottenham contou com o talento e a sorte de Harry Kane para abrir o placar aos 29 minutos. O centroavante recebeu passe de calcanhar do sul-coreano Son e, partiu em velocidade e, mesmo desequilibrado pelo zagueiro, conseguiu finalizar quase caído no gramado para colocar os visitantes em vantagem.

Na etapa final, foi a vez do time de Londres, atual vice-campeão da Liga dos Campeões, ter um gol anulado pelo árbitro de vídeo. Aos 21 minutos, Aurier finalizou cruzado e marcou. No entanto, a tecnologia flagrou impedimento milimétrico no início da jogada e invalidou o lance.

Em pouco tempo, o Tottenham viu uma possível vantagem de dois gols se transformar em uma derrota de virada depois da mudança de postura do Leicester, que se lançou ao ataque e conseguiu a virada com dois gols em 16 minutos.

O português Ricardo Pereira empatou a partida aos 21 minutos, completando cruzamento da esquerda e James Maddison acertou um lindo chute no final para decretar o triunfo de virada dos donos da casa.