Em jogo com quase 45 mil, Brusque derrota Manaus nos pênaltis e é campeão da Série D

O Brusque é campeão inédito do Campeonato Brasileiro da Série D. O título foi confirmado nos pênaltis contra o Manaus após empate por 2 a 2 no tempo normal, nesta tarde de domingo, na Arena da Amazônia. O primeiro jogo da decisão também havia terminado em igualdade pelo mesmo placar, em Santa Catarina.

Com o time amazonense com acesso à Série C garantindo, a torcida da equipe prometeu e superlotou o estádio construído para a Copa do Mundo de 2014, que registrou um novo recorde de público. No total, 44.896 torcedores viram a emocionante decisão, superando em 477 pessoas a marca anterior, que era de Vasco x Flamengo em 2016, com 44.419 presentes. A renda foi de R$ 1.192.010,00.

Além do Brusque, o vice-campeão Manaus, fundado em 2013, também garantiu o acesso para a Série C em 2020. O mesmo vale para os outros dois semifinalistas da Série D, eliminados na fase anterior: o Ituano e o Jacuípense-BA.

Sob um calor de 35ºC, o jogo também começou quente dentro de campo. Logo aos dois minutos, o Brusque surpreendeu ao abrir o placar. Thiago Alagoano cobrou falta em direção à pequena área, a defesa não aliviou e a bola sobrou para Junior Pirambu completar para as redes. Foi o décimo gol do jogador no torneio, do qual terminou como maior artilheiro.

A torcida que superlotou a arena se assustou, mas logo se recuperou do golpe. Aos sete minutos saiu o empate. Após levantamento de Panda para a área, Derlan escorou de cabeça e Sávio também escorou para as redes. No primeiro tempo, o Manaus tentou atacar mais, porém, abriu espaços para os perigosos contra-ataques catarinenses.

No segundo tempo, o Manaus conseguiu a virada. Após escanteio cobrado por Evair, a defesa não subiu e Mateus Oliveira se antecipou para testar firme para as redes aos 13 minutos. O jogo parecia sob controle, mas a partir dos 25 minutos o Brusque se atirou ao ataque. Acabou premiado com o empate aos 36 minutos com Thiago Alagoano. Após cruzamento na área, ele apareceu sozinho para desviar para as redes, deixando tudo igual. Os últimos minutos foram de muita tensão. Mas a definição acabou indo mesmo para os pênaltis.

Os cinco batedores de cada time foram perfeitos, sem dar chances para os goleiros. Mas na sexta cobrança, Márcio Passos, do Manaus, acabou isolando a bola para fora. Em seguida, o experiente goleiro Zé Carlos foi para a batida e marcou, confirmando a vitória por 6 a 5. Derlan, Charles, Martony, Spice e Mateus Oliveira converteram as outras cobranças do Manaus. Do lado do Brusque, Thiago Alagoano, Airton, Tiago Henrique, Gama e Vinícius também balançaram as redes.