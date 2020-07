Em jogo com quatro gols do rival anulados pelo VAR, Napoli ganha pelo Italiano

De olho na partida de volta contra o Barcelona, no dia 8 de agosto, na Espanha, pela rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Napoli derrotou o Sassuolo por 2 a 0, neste sábado, no estádio San Paolo, em Nápoles, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Italiano. E contou com a atuação precisa do VAR, que anulou com correção quatro gols do time visitante, todos por impedimento.

O Napoli tem cumprido tabela no Campeonato Italiano, pois já se classificou à Liga Europa por ter sido campeão da Copa da Itália e não tem mais chance de vaga na próxima edição da principal competição de clubes do continente pelo torneio nacional. Com a vitória, chegou aos 59 pontos, ainda na sétima posição. O Sassuolo é o oitavo, com 48.

Logo no início, o Napoli foi com tudo para o ataque, buscando abrir o placar e se recuperar na competição - perdeu na última quarta-feira para o Parma. Aos oito minutos, o lateral-esquerdo albanês Hysaj chutou com força, da entrada da área, e colocou no canto do goleiro para abrir o marcador. Com bom toque de bola, os donos da casa criaram outra ótima oportunidade com Insigne, que entrou na área e chutou bem perto da trave esquerda de Consigli.

Mesmo com a vantagem no placar, o Napoli não conseguiu controlar as ações do jogo e permitiu que o adversário chegasse com perigo. Filip Duricic chegou a balançar as redes para o Sassuolo duas vezes, aos 32 e aos 37 minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento na origem de ambas as jogadas após revisão no VAR.

Depois do intervalo, o Sassuolo seguiu atacando e conseguiu furar a defesa dos mandantes mais duas vezes. Mas novamente o árbitro de vídeo entrou em ação para anular os gols de Caputo e Bernardi, aos quatro e aos 15 minutos, respectivamente, também por impedimento.

Depois de tantos sustos, o Napoli conseguiu se organizar para sofrer menos. Apesar da dificuldade de construir jogadas ofensivas, conseguiu assegurar a vitória. Com a partida já nos acréscimos, o volante brasileiro Allan recebeu do belga Mertens e anotou o segundo para fechar o placar.