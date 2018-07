Em jogo de 4 gols, Chapecoense e Ponte Preta empatam em Santa Catarina

O fato de Chapecoense e Ponte Preta terem campanhas semelhantes na Série A se refletiu em campo neste domingo, e as duas equipes empataram por 2 a 2, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O destaque do jogo foi Tiaguinho, que marcou dois gols para os donos da casa. Fábio Ferreira e Roger balançaram as redes pelos paulistas. Com o empate, a Ponte Preta caiu para o oitavo lugar, com 39 pontos, enquanto a Chapecoense vem logo atrás na pontuação, com 38.

Com campo encharcado, o futebol demorou 11 minutos para aparecer na Arena Condá. Foi quando Kempes lançou Tiaguinho, que ganhou a disputa com Dougas Grolli e tocou por cima de Aranha, marcando um gol improvável.

Os visitantes só buscariam o empate aos 33 minutos, em jogada de escanteio. Após a cobrança, Nino Paraíba pegou rebote e colocou na cabeça de Fábio Ferreira, que testou no canto direito.

Com o gol, o time paulista recuou e os donos da casa passaram a pressionar, com duas chances de gol, até que aos 43 minutos Tiaguinho recebeu novo lançamento, ganhou na corrida de Grolli, ajeitou e tocou no canto de Aranha.

Na volta do intervalo, o jogo voltou a ficar equilibrado até que Roger resolveu a aparecer. Aos 10 minutos, o centroavante da Ponte Preta aproveitou sobra na área para completar para o gol.

Três minutos depois e Roger quase marcou novamente, após lateral da esquerda. A bola passou perto da trave. Os catarinenses chegariam ao ataque novamente aos 33 minutos, com cruzamento de Tiaguinho e cabeceio de Bruno Rangel que foi pra fora. Mas até o minuto final as equipes pouco fizeram para alterar o placar.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, dia 25. A Ponte Preta visita o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), a partir das 11 horas. Mais tarde, às 16h, a Chapecoense é a adversária do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 X 2 PONTE PRETA

CHAPECOENSE - Danilo; Gil, Rafael Lima, Filipe Machado e Sérgio Manoel; Matheus Biteco, Josimar, Cleber Santana e Arthur Maia (Lourency); Tiaguinho e Kempes (Bruno Rangel). Técnico: Caio Júnior.

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João, Wendel (Elton) e Matheus Jesus; Clayson, Roger e William Pottker (Wellington Paulista). Técnico; Eduardo Baptista.

GOLS - Tiaguinho, aos 11 e aos 43, Fábio Ferreira, aos 33 do primeiro tempo; Roger, aos 10 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Josimar (Chapecoense).

ÁRBITRO - João Batista Arruda (RJ).

PÚBLICO - 2.709 torcedores.

RENDA - R$ 29.065,00.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).