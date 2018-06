Em jogo de 6 gols, Monaco empata com Toulouse e pode perder 2º lugar do Francês

Em jogo equilibrado, com seis gols - um deles marcado aos 42 minutos da etapa final - e alternância no placar, Toulouse e Monaco empataram por 3 a 3 neste sábado, no estádio Municipal de Toulouse, pela 27.ª rodada do Campeonato Francês. A vitória estava bem encaminhada ao clube do Principado de Mônaco ao abrir 3 a 1. No entanto, o time da casa pressionou e buscou o empate nos últimos minutos.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Francês

+ Neymar volta aos treinos no PSG e deve encarar o Olympique no domingo

Com o empate, o Monaco é o vice-líder com 57 pontos, mas pode perder a posição se o Olympique de Marselha vencer o líder Paris Saint-Germain neste domingo. Com o ponto conquistado, o Toulouse foi aos 28 e se manteve na 16.ª posição, dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O português Rony Lopes, duas vezes, e Jovetic balançaram as redes pelo Monaco, que cedeu o empate no final da partida em gol marcado por Sanogo. Antes, Andy Delort e o marfinense Sangare já haviam marcado.

Nos outros cinco jogos do dia no Campeonato Francês, apenas um empate - entre Guingamp e Metz por 2 a 2. Destaque para o Rennes, que venceu o Troyes por 2 a 0 em casa e, na sétima posição, encostou no Nantes, que tropeçou em casa ao perder para o Amiens por 1 a 0. Mesmo assim, ainda é o sexto colocado com 39 pontos.

Quem também perdeu em casa foi o vice-lanterna Lille, que foi derrotado pelo Angers por 2 a 1 e ambos trocaram de posições. Antes da partida, o Angers era justamente o 19.º e penúltimo colocado e o Lille, o 17.º. No duelo dos times que ocupam posições intermediárias, o Dijon derrotou o Caen por 2 a 0 e agora ocupa a 11.ª posição com 35 pontos, três a mais que o adversário, que ficou na 13.ª colocação.

Neste domingo, todas as atenções se voltam para o clássico entre o Paris Saint-Germain e o terceiro colocado Olympique de Marselha. A partida, marcada as 17 horas (de Brasília), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, fecha a rodada. Apesar de estar ausente do treinamento da última sexta-feira, o brasileiro Neymar treinou normalmente neste sábado e deve ir para o jogo.