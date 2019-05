Em jogo de 6 gols, RB Leipzig cede empate e continua em 3º no Alemão

Em jogo de seis gols, o RB Leipzig desperdiçou a chance nesta sexta-feira de encostar no vice-líder Borussia Dortmund ao empatar por 3 a 3 com o Mainz, fora de casa, na abertura da 32ª e antepenúltima rodada do Campeonato Alemão. Lukas Klostermann foi o destaque do jogo ao marcar os dois primeiros gols da partida.

O time de Leipzig chegou aos 65 pontos, a quatro do Borussia, garantindo a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A liderança segue com o Bayern de Munique, com 71. Os dois primeiros colocados ainda vão entrar em campo nesta rodada, no fim de semana. Já o Mainz ocupa o 12º lugar, com 37 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o RB Leipzig começou com tudo e abriu o placar aos 19 minutos. Em rápido contra-ataque, uma boa troca de passes culminou no gol de Klostermann, quase na pequena área.

Apenas dois minutos depois, outra roubada de bola na intermediária gerou o segundo gol dos visitantes. Aos 31, o mesmo Klostermann mandou para as redes. A árbitra do jogo chegou a checar o lance pelo VAR, por conta de uma falta no início do lance, mas confirmou o gol.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 42, Onisiwo descontou para os anfitriões. Ele recebeu bela enfiada pela esquerda, conteve dois marcadores e chutou forte da entrada da área para estufar as redes.

A resposta do RB Leipzig veio logo aos três minutos do segundo tempo. O lance teve início com um preciso passe de Emil Forsberg para Timo Werner, que deu belo corte no marcador e bateu quase da marca do pênalti para as redes.

O Mainz, então, iniciou sua reação. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio na área, Moussa Niakhate dominou dentro da área e mandou para o gol. Na reta final do duelo, aos 37, Jean Philippe Mateta recebeu lançamento pelo meio, disparou dentro da área e bateu na saída do goleiro para garantir o empate no placar.