Em jogo de 6 gols, Sevilla bate Deportivo La Coruña e encerra jejum de vitórias

O Sevilla, enfim, voltou a vencer no Campeonato Espanhol. Neste sábado, jogando em casa, a equipe de Jorge Sampaoli fez um jogo eletrizante com o Deportivo La Coruña e ganhou por 4 a 2, encerrando um jejum de cinco partidas sem triunfar na competição.

Antes de iniciar essa sequência, o Sevilla disputava o título do Espanhol com Barcelona e Real Madrid. Agora, porém, mesmo com a vitória deste sábado, está apenas em quarto lugar com 61 pontos, um atrás do Atlético de Madrid, o terceiro colocado.

E, para ver o Sevilla encerar o jejum, o torcedor precisou de muita paciência - e sangue frio - neste sábado. Logo no primeiro minuto Jovetic abriu o placar, acertando chute no canto, mas o congolês Gaël Kakuta empatou aos três.

O jogo novamente parecia que ficaria fácil aos oito, quando Pablo Sarabia finalizou do meio da área e fez o segundo do Sevilla. Outra vez Kakuta, contudo, empatou aos 24 e aumentou a tensão para os comandados de Sampaoli.

Tudo mudou oito minutos depois. O Deportivo La Coruña ainda se adaptava após refazer o gol de empate quando Pablo Sarabia cruzou e Joaquin Correa cabeceou para colocar o Sevilla em vantagem mais uma vez.

Mais seguro a partir daí, o time ainda ampliou aos 43 minutos do segundo tempo, com Wissam Ben Yedder, aproveitando falta cobrada por Escudero. O Sevilla, assim, com certo sufoco, espantou o jejum e se estabeleceu na zona de classificação da Liga dos Campeões, com sete pontos de vantagem para o Villarreal.