Em jogo de 7 gols, Napoli sofre, mas vence Fiorentina fora em estreia

Após ser vice-campeão do Campeonato Italiano na temporada passada, o Napoli estreou na atual competição com uma sofrida vitória sobre a Fiorentina, pelo placar de 4 a 3, neste sábado. Jogando em Florença, os visitantes saíram atrás no placar e precisaram buscar a virada para somar seus primeiros pontos na tabela.

A partida foi marcada por dois pênaltis controversos, um para cada lado. O primeiro foi anotado logo aos nove minutos de jogo e contou com a ajuda do árbitro de vídeo, após longa espera. A bola acertou o braço de Piotr Zielinksi e o juiz confirmou a penalidade com o auxílio do VAR. Uma das contratações da Fiorentina para esta temporada, Erick Pulgar converteu a finalização.

O empate do Napoli veio apenas aos 38 minutos, com Dries Mertens, na primeira investida dos visitantes no ataque. A virada da equipe de Nápoles veio antes do intervalo, com o outro polêmico pênalti da partida. Lorenzo Insigne mandou para as redes e deixou os visitantes liderando o placar.

No início do segundo tempo, aos 7, Nikola Milenkovic decretou novo empate no marcador. Apenas quatro minutos depois, Jose Callejon colocou o Napoli novamente na frente. Na sequência, aos 20, Kevin Prince Boateng - outro reforço do time para a temporada - voltou a igualar o placar. E Insigne anotou o seu segundo gol na partida para decretar a vitória dos visitantes dois minutos depois.

Na próxima rodada, o Napoli fará o clássico com a Juventus, com o qual disputou o título nas últimas duas temporadas, em Turim, no sábado que vem (dia 31). A Fiorentina vai visitar o Genoa, no dia seguinte.