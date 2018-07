Em jogo de belos gols, Chelsea e Barcelona empatam por 2 a 2

Chelsea e Barcelona proporcionaram para os torcedores que foram ao estádio FedEx Field, em Maryland, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, um belo espetáculo no amistoso internacional que terminou em um empate por 2 a 2. Três dos quatro gols da partida foram muito bonitos e o outro aconteceu em um lance esquisito dentro da área, em que o zagueiro Cahill marcou para os ingleses e teve o nariz machucado na jogada.

Por ser um amistoso dentro de um torneio chamado International Champions Cup, o empate levou a partida para uma disputa por pênaltis. Halilovic tentou uma "cavadinha" em uma das cobranças e errou. O zagueiro Piqué também perdeu a sua e o Barcelona foi derrotado por 4 a 2.

Pelo clube de Londres, o atacante Kenedy, ex-Fluminense, fez a sua primeira partida. Já no Barcelona, que ainda não conta com o argentino Lionel Messi e o brasileiro Neymar, o ala Douglas, ex-São Paulo, começou mal a partida e saiu lesionado aos 16 minutos. De acordo com os médicos da equipe espanhola, deverá ficar fora de atividade pelos próximos dois meses.

Em campo, o Chelsea abriu o placar em um belo gol de Hazard. Aos 6 minutos, o belga fez uma linda jogada: passou por quatro marcadores, entre eles Douglas, e aos dribles, entrou na área e bateu na saída de Ter Stegen. Ainda na primeira etapa, Oscar bateu falta da entrada da área e acertou o travessão.

No começo da segunda etapa, Luis Suárez mostrou o seu talento ao marcar um golaço. O uruguaio recebeu na área, fingiu que chutaria, deixou o goleiro Curtois e um marcador no chão e encobriu ambos. A bola ainda bateu no travessão, Zouma tentou afastar, mas a arbitragem anotou o gol.

Pouco tempo depois, Sandro, que pouco tinha participado do primeiro tempo, entrou pelo lado direito do ataque do Barcelona, cortou e bateu forte fazendo o terceiro golaço da partida. Mas o Chelsea conseguiu o empate. O goleiro Massip saiu errado, Cahill ganhou de cabeça na área do Barcelona e fez o gol. Mas ao tentar afastar, o arqueiro reserva do time espanhol acertou o nariz do zagueiro inglês, que deixou o campo sangrando.

OUTROS JOGOS

Também nesta terça-feira, outros amistosos aconteceram pelo mundo. O de maior destaque foi a vitória do Atlético de Madrid sobre o Oviedo por 2 a 0, na Espanha. Os gols foram marcados pelos atacantes Antoine Griezmann e Fernando Torres. Outros resultados de destaque foram: Dundee (Escócia) 0 x 2 Everton (Inglaterra), Galatasaray (Turquia) 0 x 4 Nice (França) e Olympique de Marselha (França) 1 x 2 Livorno (Itália).