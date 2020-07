Em jogo de desesperados no Inglês, West Ham derrota o Watford por 3 a 1

Em um duelo de times desesperados para fugirem das últimas colocações do Campeonato Inglês, o West Ham só precisou de 30 minutos para fazer três gols e bater o Watford, nesta sexta-feira, pela 36.ª e antepenúltima rodada da temporada.

Com este resultado, o West Ham chegou aos 37 pontos, em 15.º lugar, enquanto o Watford continua com 34, em 17.º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O título antecipado é do Liverpool, com 93 pontos, 18 frente do Manchester City, o segundo colocado.

Logo aos seis minutos, Michail Antonio foi lançado na meia esquerda e girou rápido para surpreender o goleiro Ben Foster. Aos dez, Soucek subiu muito para cabecear uma bola vinda da direita e marcar o segundo gol. E, aos 36, Rice acertou um lindo chute da esquerda.

No início do segundo tempo, Deeney descontou para os visitantes, que ganharam incentivo e tentaram diminuir a desvantagem no placar, mas abusaram das bolas alçadas na área e favoreceram a zaga do West Ham.