Sevilla se impõe no segundo tempo e bate Espanyol por 6 a 4

Em uma partida com dez gols, o Sevilla derrotou o Espanyol por 6 a 4, em casa, na estreia das equipes no Campeonato Espanhol. Depois de terminarem empatados no primeiro tempo em 3 a 3, os anfitriões foram mais precisos na etapa final e venceram a partida realizada neste sábado.

Os times fizeram um jogo aberto desde o início e se revezaram à frente do marcador. Os visitantes saíram na frente com Piatti logo aos 8. Mas os anfitriões empataram e viraram com Sarabia e Dario Vietto com 20 minutos de jogo.

Perez deixou tudo igual novamente quatro minutos mais tarde e Sanchez Mata voltou a colocar o Espanyol em vantagem, aos 44. Ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, houve tempo para Dario Vietto deixar o jogo em 3 a 3.

No segundo tempo, o ritmo foi parecido, mas o Sevilla conseguiu se impor. Vazquez fez 4 a 3, aos nove. Ben Yadder ampliou aos 20 e Kiyotake praticamente garantiu o triunfo dos anfitriões aos 30. Gerard Moreno ainda descontou cinco minutos mais tarde, mas o Sevilla se fechou em seguida e não deixou que o adversário reagisse.

PATO EM BRANCO

Com a camisa 10 nas costas, Alexandre Pato estreou no Campeonato Espanhol pelo Villarreal. Mas, em campo, o jogador passou em branco e o time ficou no empate com o Granada em 1 a 1, fora de casa. Castillejo, de falta, abriu o placar para os visitantes, mas Ezequiel Ponce deixou tudo igual.