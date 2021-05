Em jogo de 'dois dias', Ituano goleia Santo André e avança no Troféu do Interior

Demorou, mas o Ituano carimbou a classificação para as semifinais do Troféu do Interior nesta quinta-feira à tarde. Isso porque, depois de o jogo ter sido paralisado aos 23 minutos do primeiro tempo, por falta de energia no estádio Novelli Júnior devido à forte chuva que caía na noite de quarta-feira, o duelo foi retomado nesta tarde e o time de Itu sacramentou a vitória por 5 a 1 em cima do Santo André, para avançar dentro do torneio do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

Ainda durante a noite anterior, o árbitro aguardou por volta de uma hora para recomeçar o duelo, o que não foi possível já que a energia não voltou. Por isso, o restante do confronto foi remarcado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para essa tarde. Agora, o Ituano aguarda o decorrer da definição dos classificados no Troféu do Interior, para conhecer o seu adversário na semifinal. Já o Santo André, eliminado, foca na preparação para a disputa da Série D do Brasileiro.

Leia Também Daniel Alves e Luciano treinam no São Paulo, mas não encaram a Ferroviária

Apesar do primeiro tempo ter sido disputado em duas partes, ou melhor em dois dias, foi bastante movimentado. Tanto que logo nos primeiros dez minutos de jogo, disputado ainda na noite de quarta-feira, o Ituano já havia feito dois gols. Logo aos quatro minutos, Gabriel Taliari recebeu na entrada da área e soltou o pé, sem chances para o goleiro Fernando Henrique, que ainda viu a bola resvalar na trave antes de entrar.

O próprio camisa 10 marcou mais um, dois minutos depois. Dessa vez, Mateus Silva lançou Taliari com liberdade, ele invadiu a área e bateu na saída do goleiro adversário. No retorno do jogo, já na tarde desta quinta-feira, o Ituano seguiu avassalador e praticamente decretou a vitória ainda no primeiro tempo. Tanto que logo aos 24, dois minutos depois da retomada do duelo, os donos da casa marcaram mais um.

Fellipe Soutto cobrou escanteio na área e Mateus Silva subiu mais que os zagueiros, testando firme para o fundo das redes. Já aos 35 minutos, foi a vez de Branquinho deixar a sua marca em um golaço. O atacante tentou cruzar pela direita, mas a bola pegou efeito e entrou com precisão no ângulo adversário. Por isso, o primeiro tempo terminou 4 a 0.

Na volta do intervalo, os técnicos aproveitaram para fazer algumas substituições, mas o Ituano não tirou o pé e logo aos dez minutos do segundo tempo, marcou o quinto gol. Tárik lançou Fernandinho em profundidade, o atacante ajeitou para a perna direita e chutou forte, sem chances para o goleiro adversário, que até pulou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Depois disso, o Ituano afrouxou o ritmo e viu o Santo André diminuir, de pênalti, aos 20 minutos. Ramon invadiu a área e foi derrubado por Mateus Silva. Ele mesmo foi para a cobrança e não desperdiçou, mandando a bola no canto oposto do goleiro. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas os donos da casa venceram mesmo por 5 a 1.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 5 X 1 SANTO ANDRÉ

ITUANO - Pegorari; Jeferson, Mateus Silva, Matheus Mancini e Breno Lopes; Tárik (André Castro), Fellipe Soutto e Branquinho (Kadu Barone); Gabriel Taliari (Roni), Iago (Fernandinho) e Bruno Lopes (Victor Rangel). Técnico: Vinícius Bergantin.

SANTO ANDRÉ - Fernando Henrique (Fabrício Santos); Marcos Martins, Rodrigo, William Goiano (Bruno Santos) e Pedro Vitor; PH, Marino e Bruno Cosendey (Wesley Fraga); Fernandinho (Caio Rangel), Minho e Ramon. Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Gabriel Taliari, aos 4' e aos 6', Mateus Silva, aos 24' e Branquinho, aos 35', no primeiro tempo. Fernandinho, aos 10' e Ramon, aos 20' do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos (SP).

CARTÕES AMARELOS - Roni (Ituano). Bruno Santos, Fernandinho, Marcos Martins e Wesley Fraga (Santo André).

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).