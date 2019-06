Em jogo de eliminados, Coruripe bate Sergipe e se despede da Série D com triunfo

O Coruripe se despediu da Série D do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 1 a 0 diante do Sergipe neste sábado, em Aracaju, no Bastistão, pela última rodada da fase de grupos. O único gol do duelo foi marcado por Islan, aos 40 minutos da etapa final.

Apesar do resultado, o Coruripe está eliminado. O time alagoano ficou na lanterna do Grupo 8, com apenas quatro pontos. O Sergipe, que também entrou em campo sem chance de avançar, deu adeus na terceira posição, com cinco. O Fluminense de Feira tem 11, seguido pelo Salgueiro, com nove.

Sergipe e Coruripe entraram em campo eliminados e fizeram um primeiro tempo de pouquíssima criatividade. A despedida se dava em ar melancólico, tanto que as chances de gols eram escassas. Tentando terminar o torneio com um vitória, o time alagoano tinha um pouco mais de volume, contra um adversário rendido.

A primeira boa oportunidade da etapa inicial foi acontecer aos 45 minutos. Em arremate de Juliano de longe, Diogo espalmou. O jogo mostrou bem o que foi a campanha de ambos os clubes durante a Série D.

O panorama não mudou no segundo tempo. O Coruripe continuou melhor e chegou a abrir o placar com Felipe André, mas a arbitragem apontou impedimento do jogador e anulou o lance. O gol que valeu saiu apenas aos 40 minutos. Palhinha cobrou falta na cabeça de Islan, que testou firme para o fundo das redes.

A Série D já tem 17 clubes classificados ao mata-mata: Atlético-CE, Jacuipense-BA, Caldense-MG, Ituano-SP, Brusque-SC, América de Natal-RN, Fluminense de Feira-BA, Novorizontino-SP, Moto Club-MA, Manaus-AM, Real Ariquemes-RO, São Raimundo-PA, ASA-AL, Iporá-GO, Caxias-RS, Cianorte-PR e Boavista-RJ. As outras 15 vagas na segunda fase serão preenchidas no domingo.