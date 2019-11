Em jogo de golaços, City empata com o Newcastle e pode ver Liverpool disparar

Muito distante de mostrar a genialidade que o consagrou como campeão inglês na última temporada, o Manchester City só empatou com o Newcastle em 2 a 2 neste sábado, fora de casa, no ST. Jame's Park, e pode ver a diferença para o líder Liverpool aumentar ainda mais.

A irregularidade no torneio nacional pode custar caro ao City. Sofrendo com a insegurança defensiva, o time de Guardiola vem desperdiçando pontos com frequência e pode ver a distância para o Liverpool ser ampliada para 11 pontos caso o líder vença o Brighton.

Foi o quinto jogo sem vitória na competição, o que deixa a equipe de Manchester com 29 pontos e ocupando a vice-liderança, que, no entanto, não é definitiva, já que o Leicester, que também soma 29 pontos, ainda entra em campo pela 15ª rodada. De quebra, o time de Guardiola pode ter a sua posição ameaçada pelo Chelsea, que vem logo atrás. O Newcastle é o 14º, com 16 pontos.

Quem esteve no ST Jame's Park pôde assistir a um bom jogo, marcado por dois golaços, os dois últimos, um para cada lado. Com uma bomba de primeira, De Bruyne anotou uma pintura aos 35 minutos do segundo tempo, deixando o City em vantagem.

O Newcastle respondeu com Shelvey, que concluiu jogada ensaiada após cobrança de falta com muita categoria para decretar o empate. Antes, no primeiro tempo, Sterling marcou o primeiro do jogo, após tabela com David Silva, e Willems, poucos minutos depois, acertou arremate colocado para deixar tudo igual.

Com a ausência do argentino Agüero, lesionado, Gabriel Jesus foi mais uma vez titular e não aproveitou a oportunidade. Quando o placar marcava 1 a 1, o atacante brasileiro foi acionado na área e perdeu um gol incrível, cara a cara com o goleiro Dubravka.