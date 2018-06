Em jogo de golaços, Tottenham só empata com o West Ham no Campeonato Inglês

O Tottenham decepcionou os seus torcedores nesta quinta-feira. Mesmo jogando no estádio de Wembley, em Londres, a equipe ficou no empate por 1 a 1 com o West Ham, em duelo adiado da 21.ª rodada do Campeonato Inglês.

Mas, se serve de consolo, o torcedor que foi ao estádio viu dois golaços. Tanto Pedro Obiang, do West Ham, quanto o sul-coreano Heung-Min Son, do Tottenham, marcaram em belos chutes de fora da área, fortes e no ângulo alto dos goleiros.

O resultado desta quinta-feira, contudo, não foi bom para nenhum time. O Tottenham segue em quinto lugar, agora com 41 pontos, e desperdiçou a chance de encostar na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa - em quarto, o Liverpool soma 44. Já o West Ham, em 15.º com 22, se manteve próximo da zona de rebaixamento.

Com o artilheiro Harry Kane recuperado de um resfriado, o time mandante dominou toda a partida - adiada a pedido da polícia londrina, para garantir a segurança nas festas de final de ano - e chegou sucessivamente com perigo. Acuado, o West Ham apenas se defendia e aguardava os minutos transcorrerem.

E eles foram passando. O Tottenham não conseguia converter a superioridade em gol e a ansiedade foi crescendo até que, aos 25 minutos do segundo tempo, de muito longe e pelo lado esquerdo do campo, o meia espanhol Pedro Obiang acertou um chute forte e com curva. Com um belo gol, o West Ham abriu o placar em uma de suas primeiras finalizações.

A resposta do Tottenham viria 15 minutos depois. Também de longe, mas pelo lado direito, Heung-Min Son acertou um chute com ainda mais curva, sem qualquer chance para o goleiro Adrian. A equipe mandante até pressionou no fim, mas pouco criou de efetivo e terminou com um frustrante empate.