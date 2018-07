Em jogo de gols contra, Liverpool goleia e reassume 2.º lugar no Inglês

LIVERPOOL - O Liverpool contou com dois gols contra do West Ham e com uma vacilada do Chelsea e do Manchester City para reassumir a vice-liderança do Campeonato Inglês, neste sábado. Jogando em casa, o time de Suárez e Gerrard goleou o West Ham por 4 a 1, enquanto o Chelsea levou gol no fim e perdeu do Stoke por 3 a 2. O City empatou com o Southampton por 1 a 1.

Liverpool e West Ham fizeram um jogo de três gols contra. O primeiro foi marcado por Guy Demel, aos 42 minutos de jogo, deixando os anfitriões em vantagem. No segundo tempo, Mamadou Sakho ampliou para os donos da casa, aos 2, e Suárez anotou o terceiro, aos 35. Foi seu 14.º gol em 10 jogos na competição. O quarto gol do Liverpool também foi contra. Joey O'Brien mandou contra as próprias redes do West Ham. Os anfitriões retribuíram quando o zagueiro Martin Skrtel completou contra seu próprio gol.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos mesmos 30 pontos do Chelsea, mas com melhor saldo de gols. Os dois só estão atrás do Arsenal, que soma 34 e ainda não entrou em campo nesta rodada.

CHELSEA E CITY TROPEÇAM

O Chelsea, do técnico José Mourinho, desperdiçou grande chance de se manter na busca do Arsenal ao perder de virada do Stoke, fora de casa. Schuerrle marcou duas vezes para os visitantes, mas os donos da casa balançaram as redes com Peter Crouch, Stephen Ireland e Oussama Assaidi, aos 45 minutos do segundo tempo. O Stoke vinha de 14 jogos sem vitória.

Também na briga pelas primeiras posições, o Manchester City foi mais uma equipe a tropeçar longe de seu estádio. Contra o Southampton, não passou do 1 a 1, graças ao gol do argentino Agüero. O City ocupa o quarto lugar da tabela, com 29 pontos.