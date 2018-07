Em jogo de nove gols, Diego Costa faz dois e Chelsea lidera

Em um jogo repleto de emoções e com nove bolas na rede, o Chelsea goleou o Everton por 6 a 3, neste sábado, fora de casa, conquistou a sua terceira vitória em três jogos neste Campeonato Inglês e assumiu a liderança isolada da competição. Com dois gols, sendo o último deles um golaço, o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa voltou a brilhar e marcou pelo terceiro jogo consecutivo no torneio nacional. Já o Everton acumulou suas segunda derrota em três partidas e tem apenas três pontos, na 16.ª colocação.

No confronto disputado no Estádio Goodison Park, em Liverpool, o Chelsea abriu o placar já aos 38 segundos de jogo. Diego Costa foi lançado nas costas da zaga e tocou cruzado na saída do goleiro para fazer 1 a 0. E, mesmo sem contar com o brasileiro Oscar, cortado do confronto após sentir dores no joelho no aquecimento, a equipe de Londres ampliou o placar já aos 2 minutos. Em boa trama no ataque, Diego Costa deu para o brasileiro Ramires, que achou Ivanovic na cara do gol para o sérvio fazer o segundo.

Em desvantagem, o Everton conseguiu descontar o placar no finalzinho do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Mirallas após cruzamento da direita. E esse terceiro gol seria apenas um aperitivo para a avalanche de bolas na rede que a etapa final reservaria aos torcedores.

Em um intervalo de apenas dois minutos, o Chelsea abriu para 3 a 1 com gol de Seamus Coleman (contra), aos 22, e Steven Naismith voltou a deixar o Everton próximo no placar, aos 24. E os altos e baixos das duas equipes parecia não ter fim e três novos gols viriam em apenas três minutos. Matic fez o quarto para o Chelsea aos 29 e Samuel Eto'o marcou o terceiro do time da casa aos 31, mas mal teve tempo para comemorar, pois Ramires balançou as redes no minuto seguinte para abrir 5 a 3. Eto'o, por sinal, estreou pelo Everton e marcou com precisa cabeçada apenas cinco minutos depois de entrar em campo.

E, quando o placar já parecia definido, Diego Costa marcou o golaço que selou o 6 a 3. Outro que entrou na etapa final, já nos últimos minutos, Didier Drogba recebeu pela direita em rápido contra-ataque e deu de calcanhar, com extrema categoria, para Diego Costa, que inibiu um marcador e pedalou para cima do goleiro adversário, antes de bater cruzado para assegurar a goleada.