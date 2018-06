Em jogo de oito gols, Betis vence derbi sobre o Sevilla no Campeonato Espanhol

Em jogo de oito gols, Sevilla e Betis fizeram uma partida à altura da importância do Dérbi de Andaluzia. Melhor para o Betis, que mesmo jogando na casa do rival, o estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, venceu o clássico por 5 a 3, válido pela 18.ª rodada do Campeonato Espanhol, e deu um grande salto na tabela de classificação.

A vitória levou o Betis aos 24 pontos, saltando da 14.ª posição para a oitava. O Sevilla, quinto colocado com 29, perdeu a chance de ultrapassar o Real Madrid e entrar na zona de classificação da Liga dos Campeões da Europa e, de quebra, pode ser ultrapassado pelo Villarreal.

A partida foi emocionante e cheia de alternativas desde os primeiros instantes. Aos 26 segundos, Fabian abriu o placar para o Betis, que sofreu o empate aos 13 minutos no gol do atacante francês Ben Yedder. Aos 21, o clube visitante voltou a ficar na frente do placar com o gol do marroquino Feddal. Mas, antes de o primeiro tempo acabar, os donos da casa igualaram de novo com o zagueiro dinamarquês Kjaer.

O começo do segundo tempo não foi tão quente quanto o da primeira etapa, mas a partida reaqueceu depois dos 15 minutos. Aos 18, a equipe visitante voltou a liderar o placar, após belo passe do camisa 10 Boudebouz, que encontrou o lateral-esquerdo Dumisi livre dentro da área para marcar. Dois minutos depois, Leon recebeu na cara do gol e aumentou a vantagem para 4 a 2.

Forte no jogo aéreo, o Sevilla não se entregou e diminuiu a vantagem na cabeçada do zagueiro francês Lenglet aos 22 minutos. Quando tudo indicava que os donos da casa buscariam o empate mais uma vez, o Betis, no entanto, segurou o ímpeto ofensivo do adversário e, em um contra-ataque no último lance da partida sacramentou a vitória com belo gol de Tello, que arrancou do meio de campo e bateu no canto esquerdo do goleiro Rico.

DE MAL A PIOR

Após ir bem nas últimas duas temporadas e permanecer na primeira divisão espanhola, o Las Palmas vai de mal a pior nesta temporada e caminha para voltar à segunda divisão. Neste sábado, a equipe canária foi derrotada para o Eibar por 2 a 1, em casa, e com 11 pontos amarga a lanterna da competição.

Com a vitória, o Eibar reforça a boa campanha no torneio e, na sétima posição com 27 pontos, segue na cola de Villarreal e Sevilla por uma vaga na Liga Europa.