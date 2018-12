Em jogo de oito gols, Eibar e Levante empatam pela 15ª rodada do Espanhol

Não é necessário ter dois times fortes para se ter um bom jogo de futebol. Eibar e Levante provaram essa tese, neste domingo, com um duelo eletrizante pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, e empataram por 4 a 4, em Eibar.

Enrich abriu o placar para o time da casa, aos oito minutos de jogo, mas a equipe visitante conseguiu a virada antes do intervalo, por intermédio dos gols marcados por Morales, aos 10, e Pier, aos 26 minutos.

Com uma reação sensacional, o Eibar marcou três gols em oito minutos. Escalante empatou aos 12, e Charles ampliou duas vezes, uma de pênalti aos 16 e outra aos 20. O Levante não se intimidou e foi buscar a igualdade. Toro marcou aos 30 e Mayoral deu números finais aos 45.

Com o resultado, o Levante mantém sua boa campanha no Espanhol, ao somar o 22º ponto, na sexta colocação. O Eibar, que briga para fugir das últimas colocações, está na 13ª posição, com os mesmos 19 pontos da Real Sociedad e do Bétis.

O Real Madrid joga neste domingo, fora de casa, diante do lanterna Huesca. Real Sociedad x Real Valladolid e Bétis x Rayo Vallecano completam a rodada.