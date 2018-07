Em jogo de oito gols, Mainz não resiste e cede empate ao Hoffenheim

Jogando em casa, na Opel Arena, o Mainz abriu uma boa vantagem contra o Hoffenheim, chegando a vencer por 4 a 1, mas não resistiu e cedeu o empate por 4 a 4, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

O Mainz deixou de vencer, mas pelo menos somou seu primeiro ponto na competição e subiu à 14ª posição da tabela, logo atrás do adversário Hoffenheim, que empatou as duas partidas que disputou.

Na partida, Pablo de Blasis abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo e tratou de ampliar aos 23, com assistência de Öztunali. Quatro minutos mais tarde, Córdoba fez 3 a 0 e deixou o Mainz em situação confortável.

Aos 39 minutos, Wagner mostrou que o Hoffenheim não se entregaria com facilidade e descontou. Öztunali ainda fez 4 a 1 para o Mainz, aos 43, levando a partida ao intervalo com cinco gols no marcador.

A segunda etapa, porém, foi de um time só. O Hoffenheim acordou e marcou dois gols seguidos com o atacante Marc Uth, aos 26 e 27 minutos. Já aos 39, o húngaro Adam Szalai buscou o empate para os visitantes.

Pela terceira rodada do Campeonato Alemão, o Hoffenheim encara o Wolfsburg, em casa, no próximo sábado. Já o Mainz visita o Augsburg no domingo, mas antes, na quinta-feira, encara o Saint-Étienne pela Liga Europa.

OUTRO RESULTADO

Ainda neste domingo, o Werder Bremen foi derrotado em casa por 2 a 1, de virada, pelo Augsburg. Johannsson abriu o placar em cobrança de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo, enquanto Gouweleeuw e Stafylidis trataram de garantir a vitória aos visitantes na segunda etapa.

Com o resultado, o Werder Bremen amargou sua segunda derrota seguida e caiu para a lanterna do Campeonato Alemão. Já o Augsburg, após perder na estreia, foi aos três pontos e assumiu a 11ª colocação.