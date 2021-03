Em jogo de pênaltis, Ferroviária vence a Inter de Limeira na estreia em Campinas

A precisão fez a diferença neste domingo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Cada time teve um pênalti ao seu favor, mas só a Ferroviária aproveitou e por isso venceu a Inter de Limeira por 1 a 0, na estreia do Campeonato Paulista. O jogo foi realizado em Campinas (SP) porque Araraquara (SP) está em "lockdown" devido ao aumento de casos da variante brasileira do novo coronavírus.

Com a vitória na estreia, a Ferroviária se isola na liderança do Grupo B, já que São Paulo e Ponte Preta empataram e o São Bento foi derrotado. A Inter de Limeira amarga a lanterna do Grupo A, enquanto que Santo André, Botafogo e Corinthians estão com um ponto.

A falta de entrosamento fez o primeiro tempo no Brinco de Ouro deixar a desejar. A Inter de Limeira teve mais posse de bola e chegou a marcar com Roger, mas o atacante estava impedido e o gol foi anulado. Já a melhor chance da Ferroviária foi criada pelo adversário. Vinícius Zanocello bateu, a bola desviou e Léo Silva, ao tirar pela linha de fundo, quase mandou contra o próprio gol. O goleiro Rafael Pin só observou.

A Inter de Limeira quase abriu o placar em cruzamento de Lucas Batatinha. Ninguém desviou e a bola acertou a trave de Saulo. Aos 19 minutos, Igor Henrique derrubou Arthur dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Bruno Mezenga.

Em busca do empate, a Inter de Limeira se lançou para o ataque e teve o empate nos pés de Roger depois de Igor Henrique ter sido derrubado por Zanocelo dentro da área. O camisa 9 pegou muito mal e mandou a bola por cima do gol. Nos minutos finais, a Ferroviária valorizou a posse da bola e garantiu a vitória.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira, às 17 horas, pela segunda rodada. A Ferroviária enfrenta o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, e a Inter de Limeira recebe o São Paulo, no estádio Major Levy Sobrinho.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 x 0 INTER DE LIMEIRA

FERROVIÁRIA - Saulo; David Pastor, Matheus Salustiano, Xandão e Arthur; Higor Meritão, Anderson Rosa, Vinícius Zanocello e Renato Cajá (Yuri); Bruno Mezenga (Hygor) e Felipe Marques (Everton). Técnico: Pintado.

INTER DE LIMEIRA - Rafael Pin; Elácio Córdoba, Thallisson Kelven, Léo Silva e Bruno Xavier (Rafael Santos); Deivid (Jardisson), Pedro do Rio (Igor Henrique), Thiaguinho e Rondinelly (Felipe Saraiva); Lucas Batatinha (Tcharlles) e Roger. Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Bruno Mezenga (pênalti), aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arthur (Ferroviária); Deivid (Inter de Limeira).

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos.

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).