Em jogo de seis gols, Chapecoense e Grêmio ficam no empate

Em partida de seis gols, Chapecoense e Grêmio empataram na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela oitava rodada do Brasileirão. Os gols do time da casa foram marcados por Thiego, duas vezes, e Bruno Rangel. O time gaúcho foi às redes com Geromel, Jailson e Giuliano. Com o empate, o Grêmio chegou a 15 pontos, permanecendo temporariamente na terceira posição. Já a Chapecoense é a oitava colocada, com 11.

O primeiro tempo já valeu o ingresso para quem foi à Arena Condá. Foram dois gols para cada lado. Se o Grêmio chegou mais, com 10 finalizações, a Chapecoense foi mais efetiva, marcando dois gols nas quatro chances que teve.

O primeiro saiu em cobrança de escanteio dos visitantes, logo aos 2 minutos. Douglas pegou de primeira e a bola foi na direção de Pedro Geromel, que arrematou de cabeça. A Chapecoense não se intimidou e empatou aos 17 minutos, com Thiego colocando de cabeça a cobrança de escanteio de Hyoran.

Oito minutos depois e Silvinho, da Chapecoense, foi derrubado na área, após boa jogada pela esquerda. Pênalti que Bruno Rangel cobrou e fez, para se isolar na artilharia do Brasileiro com sete gols. O gol de empate gremista saiu aos 41 minutos, quando o jovem Jailson recebeu passe de Douglas e entrou como uma flecha na zaga catarinense para fazer o seu.

No retorno para o segundo tempo, o Grêmio mostrou mais vontade para sair com a vitória. Edílson levou perigo em duas oportunidades, acertando a trave de Danilo em cobrança de falta. Jailson e Negueba também tiveram chances. Mas mais uma vez a Chapecoense foi eficiente e precisou de um escanteio, aos 35 minutos, pra fazer o terceiro, com Thiego novamente.

Era o final perfeito para a torcida alviverde, mas a alegria durou pouco. Aos 37, Giuliano completou de cabeça o cruzamento do estreante Negueba e selou o empate.

No próximo final de semana, a Chapecoense vai a Salvador (BA) enfrentar o Vitória, no Barradão. Partida das 11h. O Grêmio fecha a rodada, às 19h de domingo, jogando em casa contra o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 3 X 3 GRÊMIO

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Marcelo, Thiego, Lucas Mineiro (Sérgio Maoel); Josimar, Cleber Santana, Hyoran (Arthur Maia); Lucas Gomes, Silvinho, Bruno Rangel (Moisés). Guto Ferreira.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Wallace Reis, Marcelo Hermes; Walace, Jailson (Bobô), Douglas, Giuliano (Kaio); Luan, Everton (Negueba). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Pedro Geromel, aos 2, Thiego, aos 17, Bruno Rangel, aos 25, Jailson, aos 41 minutos do primeiro tempo; Thiego, aos 35, e Giuliano, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP).

CARTÃO AMARELO - Lucas Gomes, Marcelo (Chapecoense); Jailson, Edílson (Grêmio).

PÚBLICO - 13.154 pagantes.

RENDA - R$ 446.485,00.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).