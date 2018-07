Em jogo de sete gols, Lusa bate o Santo André de virada

Com o triunfo, a Lusa subiu para a sexta posição, com sete pontos. Já o Ramalhão foi para a terceira partida sem vitória e caiu para 15.º lugar, com quatro pontos.

O primeiro tempo foi quente e de quatro gols. Logo aos dez minutos, o Santo André abriu o placar. Borebi aproveitou falha coletiva da defesa da Portuguesa e, de bicicleta, colocou para o fundo das redes. Um golaço.

A alegria do Ramalhão, porém, durou pouco. Três minutos depois, a Lusa empatou. Pelo lado direito, Athirson foi até a linha de fundo e cruzou para trás. O atacante Kempes apareceu de surpresa e chutou forte para o fundo das redes.

Aos 25 minutos, Borebi chutou de fora da área, o goleiro Andrei não conseguiu segurar e Anderson Gomes marcou. Mais uma vez, a Lusa não deixou o adversário comemorar. Aos 28, novamente Kempes aproveitou o cruzamento de Fabrício. Tudo igual: 2 a 2.

A Portuguesa voltou para a segunda etapa com o dedo na tomada e em sete minutos passou à frente no marcador. Aos três minutos, saiu o gol da virada. Athirson foi derrubado dentro da área por Halisson e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Héverton bateu no canto direito do goleiro Júlio César para virar o placar.

Quatro minutos depois, o meia-atacante ampliou a vantagem para a Lusa. Ele aproveitou o cruzamento da esquerda e desviou. A bola tocou na trave e bateu nas costas do goleiro Júlio César, que deu azar e só observou o gol dos visitantes.

O Santo André, porém, não estava disposto a se entregar e, aos 11 minutos, diminuiu a diferença. A defesa da Portuguesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante Borebi completar, com tranquilidade, para o fundo do gol. O time do ABC ainda tentou exercer uma pressão no final do jogo, mas foi insuficiente para empatar.

O Santo André volta a campo no sábado, às 16h10, contra o Guaratinguetá, fora de casa. Já Portuguesa joga na sexta-feira, às 21 horas, contra o Bragantino, no Estádio do Canindé.

Ficha técnica:

Santo André 3 x 4 Portuguesa

Santo André - Júlio César; Cicinho, Halisson, Vitor (Altair) e Andrezinho; Marcelinho, Gil, Denílson (Pio) e Xuxa; Borebi e Anderson Gomes. Técnico: Sérgio Soares.

Portuguesa - Andrei; Maurício, Thiago Gomes e Preto Costa; Paulo César, Acleisson, Ademir Sopa, Fabrício e Athirson (Marcos Paulo); Héverton (Malaquias) e Kempes (Henrique). Técnico: Vadão.

Gols - Borebi, aos dez, Kempes, aos 13 e aos 28, e Anderson Gomes, aos 25 minutos do primeiro tempo; Héverton, aos três (de pênalti) e aos sete, e Borebi, aos 11 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Marcelinho e Halisson (Santo André); Héverton e Preto Costa (Portuguesa).

Árbitro - Cléber Wellington Abade (SP).

Renda - R$ 12.410,00.

Público - 964 pagantes.

Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).