Em jogo de sete gols, Paysandu bate Oeste e continua na luta contra o descenso

Um jogo para lavar a alma. Embalado pelos gritos de "eu acredito", o Paysandu sofreu bastante, mas segue com chances de escapar do rebaixamento depois de vencer o Oeste por 4 a 3, na noite desta terça-feira, no Estádio da Curuzu, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O gol que encerrou um jejum de oito jogos sem vitória e manteve vivo o sonho de seguir na Série B foi marcado por Diego Ivo aos 47 minutos do segundo tempo. Com 37 pontos - a quatro para sair da zona de rebaixamento -, o Paysandu está na 17.ª colocação. Já o Oeste, que vinha de seis empates seguidos, estacionou nos 44, em 13.º lugar.

Logo aos sete minutos, a defesa do Oeste não conseguiu cortar cruzamento e a bola sobrou para Magno, que dominou e abriu o placar com um chute rasteiro. Hugo Almeida perdeu uma chance incrível de ampliar ao bater por cima dentro da pequena área. O time paulista criou boas oportunidades até empatar com Patrick em cobrança de falta, aos 43.

O segundo tempo pegou fogo. De tanto pressionar, o Paysandu marcou aos 26 minutos em cabeçada de Pedro Carmona. Cinco minutos depois, Léo Ceará passou fácil por Perema e bateu no cantinho para deixar tudo igual. No entanto, o time paraense voltaria a ficar na frente aos 33, através de Magno, completando cruzamento de Pedro Carmona.

Quando parecia que a vitória ficaria mais próxima, depois da expulsão de Marciel, o Oeste voltou a empatar aos 42 minutos. Raphael Luz apareceu entre os zagueiros e cabeceou para o gol. A torcida do Paysandu já não acreditava mais na permanência na Série B, mas, aos 47, Diego Ivo subiu mais que todo mundo e, de cabeça, mandou no ângulo de Tadeu. Um gol que levou a torcida à loucura na Curuzu.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 36.ª rodada. O Paysandu enfrenta o Guarani, às 21 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Já o Oeste recebe o Londrina, às 17 horas, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 4 X 3 OESTE

PAYSANDU - Renan Rocha; Maicon Silva, Perema, Diego Ivo e Guilherme Santos; Willyam (Pedro Carmona), Renato Augusto e Nando Carandina (Matheus Silva) (Matheus Silva); Mike, Hugo Almeida (Lúcio Flávio) e Magno. Técnico: João Brigatti.

OESTE - Tadeu; Adriano Alves, Joilson, Patrick e Conrado (Pedrinho); Lídio, Rodrigo Souza, Bonilha (Bruno Lopes) e Marciel; Léo Ceará e Felipe (Raphael Luz). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Magno, aos sete, e Patrick, aos 43 minutos do primeiro tempo. Pedro Carmona, aos 26, Léo Ceará, aos 31, Magno, aos 33, Raphael Luz, aos 42, e Diego Ivo, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Perema (Paysandu); Marciel (Oeste).

CARTÃO VERMELHO - Marciel (Oeste).

RENDA - R$ 69.145,00.

PÚBLICO - 3.088 pagantes (5.453 total).

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).