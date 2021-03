Em jogo de um time só, Operário goleia Novo por 8 a 1 no Campeonato Sul-Mato-Grossense

Não é todo dia que se vê uma goleada de oito gols no futebol. Mais raro ainda é ver o placar pintar nas categorias profissionais do futebol brasileiro. A raridade aconteceu nesta segunda-feira, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense, no Morenão. O Operário não quis nem saber e goleou o Novo por 8 a 1.

Em meio a tantos gols, se destaca quem conseguiu balançar a rede por mais vezes. Foi o caso do atacante Jonatan Obina, que anotou três gols no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Novo seguiu sem ver a cor da bola. Bruno Centeno, Lucas Kattah, Dill, Fágner e João Paulo ampliaram o placar para a equipe visitante. Dronov marcou o gol de honra do Novo.

Leia Também Estrela do Bayern de Munique, Alphonso Davies quer compartilhar sua história de refugiado da Libéria

A goleada fez com que o Operário pulasse para a terceira colocação do Grupo A e entrasse para a zona de classificação da segunda etapa. Agora, a equipe acumula seis pontos, tendo duas vitórias e duas derrotas. Quem continua na cola, em quarto lugar, é o Águia Negra, com cinco pontos. Já o Novo amarga a lanterna, tendo conquistado um ponto. A equipe ainda não venceu no torneio. Perdeu três e empatou uma.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense é dividido em duas fases. Na primeira, os dez times participantes são separados em dois grupos (A e B). Cada um com cinco equipes. Os três primeiros colocados de cada chave se classificam para a segunda etapa, enquanto os lanternas são rebaixados. Os seis times que se classificaram disputam um turno e returno. Quem somar mais pontos é campeão.