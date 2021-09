Em jogo de viradas, Ponte Preta vence o Sampaio Corrêa pela Série B

A Ponte Preta respira na luta contra a zona de rebaixamento. Na noite desta sexta-feira, o time paulista venceu o Sampaio Corrêa, por 3 a 2, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi a quinta vitória seguida em casa.

Esta foi apenas a sexta vitória da Ponte Preta na competição. A quinta consecutiva como mandante e que deixa o time mais distante do Z4 - zona do descenso. Agora aparece na 14ª colocação, com 25 pontos ganhos. Quatro a mais que o Londrina, 17º, com 21 pontos.

Leia Também Confira a classificação da Série B

O Sampaio Corrêa perdeu a chance de entrar no G4 - grupo de acesso -, ficando com os mesmos 34 pontos e em quinto lugar. O detalhe é que o time deve perder posições na sequência da rodada.

Os primeiros 45 minutos foram de poucas oportunidades claras e com a Ponte Preta sendo mais objetiva com a bola nos pés. Precisando da vitória, o time paulista quase fez o primeiro aos 18 minutos, quando Moisés cobrou falta e acertou o travessão do goleiro Luiz Daniel.

O Sampaio Corrêa teve dificuldades para passar pela forte marcação da Ponte Preta. O time bem que trocou passes para isso, mas falhou sempre no último terço do campo, dando trabalho mínimo ao sistema defensivo adversário.

Na reta final do primeiro tempo, a Ponte investiu mais no ataque e teve bons chutes saindo dos pés de Richard e Léo Naldi. Mas foi Fessin que balançou as redes. Aos 47 minutos, o meia recebeu ótimo passe na área e finalizou na saída do goleiro, abrindo o placar antes do intervalo.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa mudou a postura e empatou aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, Joécio cabeceou forte, sem chances de defesa para o goleiro Ivan.

Atrás no placar, a Ponte Preta foi para cima do Sampaio Corrêa. Aos 22, Moisés perdeu gol incrível após falha do goleiro Luiz Daniel. Mas aos 25 veio o empate, após cobrança de falta ensaiada em que o lateral-esquerdo Rafael Santos finalizou no ângulo, num golaço.

O empate animou a Ponte Preta, que foi valente e voltou a ficar na frente do placar aos 44 minutos. Em nova cobrança de falta, desta vez o lateral-direito Felipe Albuquerque chutou com força e estufou as redes, dando números finais ao confronto.

A Ponte Preta volta a campo no sábado, dia 11, para enfrentar o Cruzeiro, às 11 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Enquanto o Sampaio Corrêa, no mesmo dia, mas às 16h30, receberá o Operário, no estádio Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 3 X 2 SAMPAIO CORRÊA

PONTE PRETA - Ivan; Felipe Albuquerque, Cleylton, Ednei e Rafael Santos; Léo Naldi (Lucas Cândido), Marcos Júnior e Fessin (Yago); Richard (Iago), Rodrigão (João Veras) e Moisés. Técnico: Gilson Kleina.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Watson (Luís Gustavo), Joécio, Éder Lima e Mascarenhas; Betinho (Márcio Araújo), Ferreira e Eloir (Pimentinha); Jean Silva, Ciel (Diego Cardoso) e Nadson (Daniel Costa). Técnico: Felipe Surian.

GOLS - Fessin, aos 47 minutos do primeiro tempo. Joécio, aos 11; Jean Silva, aos 18; Rafael Santos, aos 25; e Felipe Albuquerque, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

CARTÕES AMARELOS - João Veras e Moisés (Ponte Preta); Luís Gustavo, Joécio, Betinho e Jean Silva (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).