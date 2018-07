Em jogo duro, Guarani derrota Goiás e segue imbatível em casa pela Série B

O Guarani fez mais uma vítima no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), nesta terça-feira. Com gol do paraguaio Braian Samúdio aos 31 minutos do segundo tempo, o time campineiro fez a alegria dos pouco mais de cinco mil torcedores e ganhou do Goiás por 1 a 0, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O aproveitamento bugrino jogando em casa é praticamente perfeito: seis vitórias e um empate. Reabilitado da derrota para o Juventude, no Sul, o Guarani chegou aos 25 pontos e manteve a diferença para o Internacional, o quinto colocado, em quatro pontos. Enquanto isso, o Goiás estacionou nos 17 e se encontra na zona intermediária da tabela de classificação.

O jogo começou sendo dominado pelo Guarani, que criou pelo menos três boas oportunidades, mas em todas elas parou no goleiro Marcelo Rangel. Na melhor delas, Braian Samúdio recebeu de Bruno Nazário e chutou cruzado para defesa com as pontas dos dedos do arqueiro. O Goiás equilibrou nos minutos finais e quase marcou em chute de Jean Carlos, que explodiu no travessão.

A etapa final começou com o time paulista tendo mais posse de bola, mas o clube goiano sendo perigoso no contra-ataque. Quando o Goiás começava a gostar do jogo, assustando através de Victor Bolt e Gustavo, os donos da casa abriram o placar aos 31 minutos. Luiz Fernando cruzou na marca do pênalti e Braian Samúdio, sem sair do chão, cabeceou no cantinho de Marcelo Rangel. Os campineiros ainda poderiam ter ampliado com Juninho nos acréscimos.

O Guarani volta a campo neste sábado contra o América-MG, às 16h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Nesta sexta-feira, o Goiás encara o Criciúma, às 21h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Os jogos serão válidos pela 14.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 x 0 GOIÁS

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Wilian Rocha, Diego Jussani e Salomão; Auremir, Evandro (Richarlyson), Braian Samúdio, Fumagalli (Luiz Fernando) e Bruno Nazário; Caíque (Juninho). Técnico: Osvaldo Alvarez (Vadão).

GOIÁS - Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Victor Bolt, Willians (Elyeser), Jean Carlos e Tiago Luis (Gustavo); Carlos Eduardo e Michael (Andrezinho). Técnico: Sílvio Criciúma.

GOL - Braian Samúdio, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Nazário (Guarani); Victor Bolt, Pedro Bambu e Willians (Goiás).

ÁRBITRO - Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC).

RENDA - R$ 79.779,00.

PÚBLICO - 5.123 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).