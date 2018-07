Em jogo eletrizante, Chelsea vira na prorrogação e elimina o United

LONDRES - Depois de cair por 3 a 2 no domingo, o Chelsea só precisou esperar três dias para obter a revanche contra o Manchester United. Em um jogo eletrizante, com gols de David Luiz e Ramires, o time de Londres venceu o rival por 5 a 4 em uma incrível virada na prorrogação, após sair atrás no placar e buscar o empate por 3 a 3 nos acréscimos do tempo normal.

A vitória garantiu o Chelsea nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. De quebra, serviu de vingança contra o polêmico triunfo do United, no domingo, em rodada do Campeonato Inglês. O Chelsea reclamou das duas expulsões sofridas durante o jogo e criticou o árbitro por não ter anulado o gol de Chicharito, o terceiro do Manchester, em posição de impedimento.

A virada desta quarta ainda lembrou o duelo de terça-feira, entre Arsenal e Reading, marcado pela chuva de gols. Foram 12 no placar de 7 a 5 favorável ao time londrino. Com o placar desta quarta, chega-se à marca de 21 gols em apenas duas partidas da Copa da Liga Inglesa.

Com equipes mistas, Chelsea e Manchester United fizeram um duelo equilibrado desde o início. Ryan Giggs aproveitou vacilo da zaga para abrir o placar, aos 22. Nove minutos depois, David Luiz empatou em cobrança de pênalti. Mas Chicharito voltou a deixar o Manchester em vantagem ainda na etapa inicial, aos 43.

A vantagem, novamente, não durou muito tempo. Cahill igualou tudo aos 7 da segunda etapa. Nani, então, anotou o terceiro do Manchester na sequência, mas viu Hazard empatar, em novo pênalti para o Chelsea, nos acréscimos. O gol levou o duelo para a prorrogação.

No tempo extra, o Chelsea não deu chances ao Manchester e tratou de matar o jogo, com gols de Sturridge e Ramires. Giggs ainda marcou seu segundo gol, de pênalti, no último minuto da prorrogação e não pôde ameaçar o triunfo dos anfitriões.

Ainda nesta quarta, o Liverpool e o Tottenham foram eliminados da competição. O primeiro, mesmo jogando em casa, foi superado pelo Swansea por 3 a 1. Suárez balançou as redes pelo time anfitrião, mas não pôde evitar a eliminação precoce do Liverpool.

Já o Tottenham foi surpreendido pelo Norwich, pelo placar de 2 a 1, longe de sua torcida. Gareth Bale marcou o primeiro gol da partida, mas Vertonghen, contra, e Jackson viraram para os donos da casa. Nos acréscimos, Dempsey desperdiçou a chance de empatar ao perder pênalti.

ARBITRAGEM - Antes do segundo jogo seguido contra o United, o Chelsea formalizou uma reclamação contra a arbitragem do duelo de domingo, junto à Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês). Segundo o clube londrino, o árbitro Mark Clattenburg teria usado "linguagem inapropriada" ao se dirigir ao meia John Obi Mikel, que é negro.

Inicialmente, o Chelsea apontou comentários inadequados por parte do juiz diante de dois jogadores. Contudo, recuou e oficializou a reclamação referente a Mikel. O sindicato dos atletas afirmou que um dos dois comentários proferidos pelo juiz tinha conteúdo "racial". O Chelsea avisou que também acionou seus advogados para avaliar o caso.