Em jogo emocionante, Barcelona retoma liderança do Espanhol; Messi se machuca e preocupa equipe

O Barcelona viveu emoções distintas neste sábado. O time catalão derrotou o Sevilla por 4 a 2, no estádio Camp Nou, em Barcelona, e retomou a liderança do Campeonato Espanhol, após nove rodadas. Por outro lado, Lionel Messi saiu de campo com uma lesão no cotovelo e preocupa a equipe para a sequência de jogos importantes.

O resultado põe fim a uma sequência de quatro partidas seguidas sem vencer e recoloca o Barcelona na liderança do torneio com 18 pontos, um a mais que o Alavés, novo vice-líder. O Sevilla, com o revés, não só perde a primeira colocação como cai para o terceiro lugar, com 16.

Ao mesmo tempo que se alegrou ao ver de volta o bom futebol do time na construção da vitória para a retomada da liderança, o torcedor da equipe catalã se preocupou com a possível lesão de Messi, que deixou o campo com o braço enfaixado e foi encaminhado para um hospital.

Em um lance fortuito, Messi caiu feio sobre o braço direito, saiu de campo com suspeita de lesão no cotovelo e preocupa a equipe às vésperas de uma semana decisiva. A sequência recheada de decisões inclui o confronto contra a Internazionale no estádio Camp Nou, nesta quarta-feira, e o clássico contra o Real Madrid, também diante de sua torcida, no domingo seguinte.

Antes de ser substituído por Dembélé, Messi participou ativamente da partida. O craque argentino deu assistência para Philippe Coutinho abrir o placar com um lindo chute no ângulo, aos dois minutos, e balançou as redes 10 minutos depois, ao seu melhor estilo.

O segundo tempo foi aberto e repleto de lances de perigo para os dois lados. Mais efetivo, o Barcelona chegou ao terceiro gol com Suárez, convertendo pênalti que ele próprio sofreu. O Sevilla, depois de obrigar alguns milagres de Ter Stegen, diminuiu com Sarabia, em chute que desviou na cabeça de Lenglet. A vitória virou goleada quando Rakitic marcou o quarto em finalização de primeira um pouco antes de Muriel fazer o segundo dos visitantes e dar números finais ao marcador.

OUTROS JOGOS - Mais cedo, nos outros jogos deste sábado, Valencia e Atlético de Madrid decepcionaram os seus torcedores e só empataram com Leganés e Villarreal, respectivamente. O resultado impediu que o time de Valência colasse nos adversários que brigam por vagas nas competições europeias e fez com que o da capital espanhola perdesse a chance de assumir a vice-liderança.