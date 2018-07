Em jogo emocionante, CSA busca empate contra o Coritiba nos acréscimos

Em um jogo para lá de emocionante, o CSA perdia por 2 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo, mas, com um gol aos 50, foi buscar o empate diante do Coritiba por 2 a 2, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida desta sexta-feira era um confronto direto para chegar no G4 - a zona de acesso.

Este foi o quarto empate seguido do CSA, que subiu para a terceira colocação com 22 pontos. Por outro lado, o Coritiba segue sem vencer como visitante - quatro empates e três derrotas - e perdeu a chance de entrar no G4, em sexto com 20.

Em busca da vitória após dois tropeços seguidos como mandante, o CSA criou as melhores oportunidades no primeiro tempo. Didira e Michel Douglas assustaram em chutes de fora da área, enquanto que Niltinho e Leandro Souza exigiram boas defesas de Wilson. Na melhor chance do Coritiba, Alisson Farias só não marcou porque a finalização explodiu no companheiro Pablo Tomaz.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Uillian Correia chutou, Mota defendeu e o rebote sobrou para Wellington Simião cruzar rasteiro. Guilherme Parede só completou e abriu o placar para o Coritiba. Aos 18, em mais um cruzado de Simião, Edinho furou ao tentar cortar e Guilherme Parede ampliou.

O CSA não conseguia passar por Wilson até que, aos 39 minutos, Daniel Costa diminuiu de pênalti. Depois disso, a pressão foi total. Mas somente nos acréscimos, aos 50, Leandro Souza desviou de cabeça e Edinho deixou tudo igual.

O CSA volta a campo na próxima quinta-feira contra o Brasil-RS, às 20h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), enquanto que o Coritiba recebe o Paysandu um dia antes, na quarta, às 18 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os jogos serão válidos pela 14.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CSA 2 x 2 CORITIBA

CSA - Mota; Celsinho, Leandro Souza, Xandão e Rafinha (Taiberson); Edinho, Ferrugem, Didira (Hugo Cabral) e Walter (Daniel Costa); Niltinho e Michel Douglas. Técnico: Marcelo Cabo.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e William Matheus (Chiquinho); Vitor Carvalho, Uillian Correia, Wellington Simião (Vinicius Kiss), Guilherme Parede e Alisson Farias (Alecsandro); Pablo Thomaz. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Guilherme Parede, a 1 e aos 18, Daniel Costa, aos 39, e Edinho, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ferrugem (CSA); Wellington Simião, Alecsandro, Pablo Thomaz, Uillian Correia e Thalisson Kelven (Coritiba).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).