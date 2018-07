Em jogo emocionante, Genoa bate Inter de virada e fica perto de vaga europeia

A partida começou de maneira frenética, já que o único resultado que mantinha a Inter na briga por uma vaga na Liga Europa era a vitória. E a equipe de Roberto Mancini não decepcionou seu treinador em campo, criando as melhores oportunidades e abrindo o marcador aos 19 minutos, com Icardi.

Na desvantagem, o time da casa, que também brigava pela vaga na Liga Europa, saiu para o jogo e conseguiu o empate aos 24, com Pavoletti. Mas a Inter não se intimidou com o gol dos anfitriões e voltou a ficar na frente com Palacio, em bela jogada pela esquerda, aos 30.

Só que a etapa inicial ainda reservava mais emoções aos torcedores das duas equipes. Em outra boa jogada individual na partida, Lestienne chutou forte no canto de Handanovic para deixar tudo igual de novo, aos 41 minutos do primeiro tempo.

As duas equipes voltaram para a etapa complementar com o mesmo ímpeto, sem relaxar nas disputas de bola e nas jogadas aéreas. A Inter criou chances perigosas e quase ampliou com Icardi, não fosse a atuação excepcional do goleiro Perin, que também joga pela seleção italiana. Quando tudo levava a crer que o 2 a 2 seria o placar definitivo do duelo, o Genoa conseguiu surpreender o adversário e Kucka deu números finais ao confronto.

Após o apito final, a torcida invadiu o gramado para comemorar o excelente resultado e a grande possibilidade da vaga na Liga Europa, já que a equipe da casa atingiu os 59 pontos e só depende de seus resultados para garantir a presença na competição europeia.