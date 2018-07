Em jogo equilibrado, Santo André e Ituano estreiam com empate no Paulista

Após seis anos, o Santo André retornou à elite do Campeonato Paulista com um empate. Neste sábado pela manhã, o time do ABC recebeu o Ituano no estádio Bruno José Daniel, pela primeira rodada, e arrancou o empate por 1 a 1. Ronaldo abriu o placar para os visitantes e Deivid deixou tudo igual no fim do jogo.

Com o primeiro ponto, o Santo André larga na frente no forte Grupo C, que conta ainda com Palmeiras, Novorizontino e São Bento. O Ituano está no Grupo A, composto por Corinthians, São Bernardo e Botafogo.

O primeiro tempo começou truncado, com as duas equipes mostrando disposição e abusando de faltas e entradas mais duras no meio de campo. E foi justamente se aproveitando da bola parada que o Ituano teve a melhor chance de abrir o placar. Aos 21 minutos, Morato bateu falta com perigo, a bola desviou na barreira e acertou a trave.

O jogo seguiu sem muitas chances de gol e só ganhou em emoção aos seis minutos da etapa final, quando Arnaldo cruzou da direita, Guilherme arriscou de primeira e a bola sobrou para Ronaldo. Ele dominou e tocou na saída do goleiro para colocar o Ituano em vantagem.

A resposta do Santo André demorou, mas veio aos 39 minutos. O lateral-direito Cicinho, famoso por sua passagem pelo Palmeiras, acertou cruzamento perfeito e Deivid, de cabeça, deixou tudo igual.

Os dois times terão confrontos complicados pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No próximo sábado, às 21 horas, o Santo André visita o Corinthians no Itaquerão. No domingo, às 19h30, o Ituano enfrenta o Palmeiras no Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA:

SANTO ANDRÉ 1 X 1 ITUANO

SANTO ANDRÉ - Zé Carlos; Cicinho, Leonardo, Reniê e Paulinho; Fernando Neto (Hélton Luiz) (Claudinho), Baraka, Dudu Vieira e Eduardo Ramos; Henan (Deivid) e Edmilson. Técnico: Toninho Cecílio.

ITUANO - Fábio; Arnaldo, Naylhor, Lima e Peri; Wellington Simião, Guly (Walfrido) e Guilherme; Claudinho (Marcelinho), Ronaldo e Morato. Técnico: Tarcísio Pugliese.

GOLS - Ronaldo, aos 6, e Deivid, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alessandro Darcie (SP).

CARTÕES AMARELOS - Reniê (Santo André); Arnaldo, Naylhor e Guly (Ituano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).