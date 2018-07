Em jogo esperado, Barcelona tem sua maior prova contra o Milan

Atual campeão da Champions e time mais badalado do mundo, o Barcelona terá nas quartas de final sua maior prova até o momento para seguir no caminho em busca de mais um título europeu. O também poderoso Milan é o adversário do time catalão nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN e ESPN HD, no estádio San Siro, em Milão, pelo jogo de ida das quartas.

O sorteio realizado pela Uefa provocou novo encontro entre duas grandes potências do continente. Na fase de grupos, houve equilíbrio nos dois confrontos, mas o Barcelona levou vantagem: empate por 2 a 2 no Camp Nou e vitória espanhola por 3 a 2 na Itália.

Agora, quem avançar deste confronto terá nas semifinais o ganhador do duelo entre Chelsea e Benfica.

Apesar da badalação em cima do Barcelona, o time foi eliminado pela última vez em uma Champions em cenário semelhante. Na edição de 2009/2010, o time espanhol também defendia o título do torneio, mas foi eliminado pela Inter de Milão nas semifinais. Como o adversário da quarta, o time milanês também era o atual campeão italiano e foi segundo colocado no grupo do Barcelona, perdendo um jogo e empatando outro contra os espanhóis na primeira fase.

O técnico catalão Pep Guardiola reconheceu a dificuldade do confronto das quartas, levando em conta também a tradição do Milan.

“Quando você se encontra com um time como o Milan, ou faz um grande jogo ou não terá chance. Não gostaria que traíssemos nosso estilo. Quando se joga contra o Milan se sabe que ele pode te eliminar, mas pelo menos devemos jogar como sempre jogamos”, analisou Guardiola, que terá a equipe completa para o duelo com os italianos.

Do outro lado, Massimiliano Allegri, treinador do Milan, espera se utilizar da experiência de ter jogado contra o Barça na fase de grupos para enfrentá-lo melhor. O comandante, porém, não poderá contar com um de seus principais jogadores: o zagueiro brasileiro Thiago Silva precisará de um mês para se recuperar de lesão e não poderá disputar nenhuma das duas partidas das quartas de final.

“Esperamos ter aprendido alguma coisa, sabemos mais ou menos como jogam. Será um jogo bonito, muito difícil na questão psicológica”, comentou Allegri, que também falou sobre a ausência de Thiago Silva: “É um campeão e sentiremos sua falta, mas Nesta está bem e, por sorte, temos outros defensores que podem jogar. Gostaria de jogar contra o Barça com o time completo, mas não será possível.”

Outro atrativo da partida é a presença de Ibrahimovic, estrela do Milan. O sueco teve uma passagem controversa pelo Barcelona, ficando no time por apenas uma temporada após ser a contratação mais cara da história do clube. Após sair do time, o centroavante fez duras críticas a Guardiola, com quem tem relação conturbada. Ibra revelou até mesmo a possibilidade de não cumprimentá-lo no jogo.

“Não sei se cumprimentarei Guardiola amanhã. O que passou, passou. Se ainda temos problemas? Ele tem seus problemas e eu tenho os meus. O passado é passado”, declarou o jogador. O técnico, por sua vez, falou da capacidade de decisão do sueco: “Ibra é muito importante para eles e teremos que ficar muito atentos. É uma peça chave. Precisamos monopolizar a bola e isolá-lo no jogo. Ibra é imparável quando participa muito de uma partida.”

FICHA TÉCNICA

MILAN X BARCELONA

MILAN: Abbiati; Bonera, Nesta, Mexes e Antonini; Aquilani, Ambrosini, Nocerino e Boateng; Robinho e Ibrahimovic. Técnico: Massimiliano Allegri

BARCELONA: Valdés; Daniel Alves, Mascherano, Piqué e Puyol; Busquets, Xavi e Iniesta; Fábregas, Messi e Alexis Sánchez. Técnico: Pep Guardiola

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (Itália)

Rádio: Estadão/ESPN

TV: ESPN e Globo

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Jonas Eriksson

Assistentes: Stefan Wittberg e Mathias Klasenius