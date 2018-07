Em jogo feio, Palmeiras e Mogi Mirim ficam no 2 a 2 no Paulistão

MOGI MIRIM - O Palmeiras voltou a tropeçar no Campeonato Paulista na noite deste domingo. Em seu primeiro jogo sem o atacante Hernán Barcos, o time do técnico Gilson Kleina sofreu para buscar o empate com o Mogi Mirim, por 2 a 2, fora de casa, no Estádio Romildo Ferreira, pela 7ª rodada.

A equipe da capital, que jogou desfalcado de Valdivia, chegou a liderar o placar no início, mas cedeu a virada no segundo tempo. E só conseguiu o empate graças aos gols dos volantes Márcio Araújo e Souza. O resultado deixou o Palmeiras com 12 pontos, na quarta colocação da tabela. O Mogi é o oitavo, com 11.

No primeiro jogo sem Barcos, negociado com o Grêmio, Gilson Kleina inovou no ataque e deu chance ao jovem Caio. Ele foi titular ao lado de Maikon Leite, na vaga que inicialmente seria ocupada por Vinícius. Mas a dupla de ataque foi mais uma vez ofuscada por Márcio Araújo, que fez belo gol no primeiro tempo. Foi seu terceiro gol em três jogos neste Paulistão.

Depois deste empate, o Palmeiras fará dois jogos importantes em sequência. Na quinta-feira, vai fazer sua estreia no Grupo 2 da Copa Libertadores. O adversário será o Sporting Cristal, do Peru, no Pacaembu. No domingo, tem o clássico com o Corinthians pela frente, no mesmo estádio, em rodada do Paulistão.

Para o duelo inicial na Libertadores, Kleina deve contar com a estreia do zagueiro Vilson, envolvido na negociação para ceder Barcos ao Grêmio. Já o atacante Kleber, emprestado junto ao Porto, tem poucas chances de entrar em campo, assim como Valdivia, ainda em tratamento.

O JOGO

Mesmo sem Barcos e Valdivia, o Palmeiras começou a partida no ataque. Maikon Leite tratou de acelerar o ritmo nas primeiras movimentações. E logo no minuto inicial criou boa chance de gol. O atacante entrou na área pela direita e encheu o pé. O goleiro Daniel evitou o gol.

A segunda investida do Palmeiras foi mais eficiente. Aos 11, Márcio Araújo avançou pelo meio-campo com boa triangulação, investiu pela intermediária e, um pouco desequilibrado, acertou belo chute de fora da área. A bola entrou no ângulo direito do goleiro Daniel.

Brigando por uma vaga entre os titulares, o volante balançou as redes pelo terceiro jogo seguido. "Tenho recebido oportunidades e estou tentando aproveitar ao máximo possível", afirmou o jogador, na saída para o intervalo.

Mas a vantagem palmeirense no placar só durou 20 minutos. Aos 31, Roni girou sobre a marcação e bateu forte de fora da área. Fernando Prass não foi firme na bola e acabou espalmando para dentro das redes.

O segundo tempo teve início semelhante ao do primeiro. O Palmeiras tomou a iniciativa do jogo e correu para o ataque. Logo aos 3 minutos, Caio já balançava as redes ao escorar de cabeça levantamento na área. O gol, porém, foi anulado por impedimento.

O ritmo do Palmeiras, no entanto, era quebrado com frequência pelos erros de passe no meio-campo. O time não conseguia encadear jogadas no ataque e perdia força ofensiva gradativamente.

Insatisfeito, Gilson Kleina trocou Caio por Souza - antes, substituíra Maikon Leite, com dores, por Vinícius. As mudanças esvaziaram ainda mais o setor ofensivo do time. O Palmeiras praticamente não ameaçava a defesa do Mogi Mirim e ainda levava sustos na zaga.

Aos 24 minutos, acabou sofrendo o gol da virada. Henrique disparou pela direita, entrou na área e bateu forte e rasteiro. Fernando Prass fez a defesa, mas cedeu o rebote. E Roni completou as redes.

Preocupado, o treinador palmeirense fez nova alteração para reforçar o ataque. Sacou o volante João Denoni e promoveu a estreia de Ronny, reforço apresentado esta semana. O Palmeiras aumentou sua presença no ataque e buscou o empate aos 31. Souza tabelou com Ronny na entrada da área, cortou o marcador e acertou chute no canto direito do goleiro Daniel, garantindo o empate e um ponto na tabela.

MOGI MIRIM 2 x 2 PALMEIRAS

MOGI MIRIM - Daniel; Roniery, Lucas Fonseca (Wesley Ladeira), Tiago Alves e João Paulo; Magal, Val (Wagninho), Vágner e Carlos Alberto (Roger Gaúcho); Roni e Henrique. Técnico: Dado Cavalcanti.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Wendel, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, João Denoni (Ronny), Wesley e Patrick Vieira; Maikon Leite (Vinícius) e Caio (Souza). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Márcio Araújo, aos 11, e Roni, aos 31 minutos do primeiro tempo. Roni, aos 24, e Souza, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Denoni, Wesley, Lucas Fonseca, João Paulo, Magal.

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).

---

MINUTO A MINUTO

Comentários de ROBSON MORELLI

SEGUNDO TEMPO

48min - Acabou. Na quinta-feira, o Palmeiras estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal.

36min - O Mogi ainda tem a última chance e Prass faz boa defesa, no susto.

45min - O árbitro dá mais três minutos de jogo. Vai atré os 48.

41min - O Palmeiras faz jus à sua condição de time grande e tenta de todas as formas a vitória no campo do Mogi. Só dá Palmeiras nesse fim de jogo.

37min - Vinícius perde chance após boa jogada de Patrick Vieira. O Palmeiras quase marca o terceiro. O Palmeiras, com as mudanças de Kleina, fica mais ofensivo e ligado.

34min - Jogo franco. Vagninho chega e quase também marca para os donos da casa. O resultado está aberto ainda.

33min - Wesley chega de novo e quase faz o terceiro para o Palmeiras. O Palmeiras parece que voltou a entrar na partida. Sua torcida empurra o time.

31min - GOOOLLLL DO PALMEIRAS, de Souza: 2 a 2. Bom corte e bom chute.

28min - Kleina tira Denoni e escala Ronny, que faz sua estreia e estra numa fogueira. O time fica um pouco mais ofensivo e perde na marcação.

27min - O Palmeiras dá o contra-ataque para o Mogi. Joga muito mal.

24min- GOOOOLLLLL DO MOGI, de Roni: 2 a 1. É o segundo gol de Roni. A defesa do Palmeiras falha feio, Prass faz defesa parcial, Wendel perde a bola. Tudo errado para o Palmeiras. Roni fica com o rebote e toca até fraco para o gol.

23min - O Palmeiras é um time limitado nesse momento da temporada. Tenta de todas as formas, com todos os seus jogadores, mas não consegue criar, erra muitos passes e quase não oferece perigo ao Mogi.

20min - Thiago Alves cobra falta por cima do gol. O Palmeiras perdeu muito com a saída de Maikon Leite. O time é mais facilmente marcado, fica previsível.

17min - O Mogi tira Val e manda a campo Vagninho, deixando o time mais ofensivo.

15min - O jogo é feio nesse momento. O Mogi Mirim fica muito atrás. Para tentar mudar, Kleina começa a aquecer seus jogadores. Caio sai e Souza entra, fechando mais o meio de campo do time.

12min - O Palmeiras continua abusando dos erros de passes no meio de campo. O meia Valdivia acompanha o jogo em Mogi pelo camarote do Palmeiras. Parte da torcida pediu sua saída do clube. Valdivia está machucado.

11min - Roni, do Mogi, é o mais perigoso do time. Todas as bolas passam por seus pés, com alguma qualidade. O Palmeiras não pode dar espaço. O Mogi pressiona.

8min - O jogo está aberto e parelho, com jogadas perigosas dos dois lados. O Palmeiras teve uma série de boas jogadas na área do Mogi, mas não deu em nada. Não são jogadas construídas de forma organizada. Mas perigosas.

6min - Os times apostam nesse recomeço de disputa nas jogadas levantadas na área. O Palmeiras fica mais com a bola nos pés.

3min - Sem Maikon Leite, o Palmeiras precisa das jogadas de Patrick Vieira e Wesley. O juiz anula gol do Palmeiras, de Caio. Ele estava à frente mesmo.

2min - CLÁSSICO - No fim de semana, o Palmeiras encara o Corinthians pelo Paulistão.

1min - O Mogi tira Lucas Fonseca e manda a campo Weslei. O Palmeiras saca Maikon Leite e escala o garoto Vinícius. O Palmeiras perde em velocidade nos contra-ataques. O atacante reclamou de uma pancada na perna esquerda.

PRIMEIRO TEMPO

RESUMÃO

O Palmeiras foi melhor nesses primeiros 45 minutos. Teve a bola e fez um golaço com Márcio Araújo. Pena que o goleiro Fernando Prass falhou no chute de Roni e permitiu o empate. Ele foi com a mão mole demais.

46min - Acabou.

44min - O Palmeiras empurra o Mogi para dentro de sua área. Precisa apenas acertar uma jogada de ataque. Ronda o gol, mas não consegue ser eficiente.

42min - Torcida pede pênalti em disputa de bola de Maurício Ramos com Roniery. Não foi nada, entendeu o árbitro corretamente.

40min - Wesley faz boa partida pela esquerda e ganha escanteio. O Palmeiras pressiona nesse fim de primeiro tempo, e aluga o campo do Mogi. Não fosse o cruzamento torto e para fora de Wendel, teria tido boa jogada pela direita.

37min - A disputa é mais parelha nesse momento. O Palmeiras vem bem até o meio, mas se perde daí para frente. Caio não pega na bola e Maikon Leite pode tanto fazer uma boa jogada quanto uma jogada ruim.

33min - O Mogi estava mesmo rondando a área do Palmeiras, e o time já trabalha melhor a bola, de um lado para o outro, esperando a correria de seus homens de frente. O Palmeiras recua nesse momento. Joga mal.

31min - GOOOOLLLL DO MOGI, de Roni: 1 a 1. Mas teve falha grotesca de Fernando Prass. O goleiro foi com a mão mole para a bola e teve de buscá-la depois dentro do gol.

29min - Noni contra-ataque, o Mogi chega com perigo. Juiz erra ao não dar escanteio para o time da casa após desvio de Márcio Araújo.

28min - Maikon Leite tem sido boa opção pela direita. Quando ele não está impedido, o Palmeiras se vale de sua velocidade.

26min - O Mogi marca um pouco melhor e impede que o Palmeiras chegue com facilidade em sua área. Isso faz com que o time visitante toque a bola de pé em pé em seu setor defensivo. E vai deixando o tempo passar. Se ganhar, o Palmeiras ultrapassa o Santos, com 14 pontos, graças ao saldo de gols.

22min - Wesley faz falta por trás e ganha amarelo. É mais um jogador de meio de campo do Palmeiras pendurado. Denoni é o outro.

21min - O Palmeiras tem mais a bola e ainda é mais perigoso que os donos da casa. O time de Kleina também marca bem.

18min - Caio, que foi escalado por Gilson Kleina no lugar de Barcos, ainda não apareceu no ataque do Palmeiras.

16min - Com o gol, o Mogi dá uma avançada, mas não consegue criar muita coisa na defesa do Palmeiras. Prass agora sim faz boa defesa em chute de longe.

11min - GOOOLLLL DO PALMEIRAS, de Márcio Araújo: 1 a 0. O volante faz seu terceiro gol seguido no Paulistão. Pegou gosto pela bola na rede. Ele chuta de longe e manda a bola na gaveta.

10min - Quem também faz a distribuição de bola do Palmeiras é o zagueiro Henrique. Como ele não está sendo marcado, avança e tenta achar os atacantes. O Mogi tem dificuldade para sair também porque o Palmeiras marca essa bola.

7min - Patrick Vieira é o homem da armação. Ele recebe e solta e combina bem nesse começo com Maikon Leite. O atacante está ligado. Já fez duas boas jogadas.

5min - O jogo é pegado, com divididas duras e ríspidas. As duas equipes querem jogar em velocidade.

2min - Com 2 minutos, Denoni ganha amarelo. Agora joga pendurado até o fim.

1min - Maikon Leite tem boa chance neste começo de jogo, passa pelo maercador e chuta em cima da marcação do goleiro. Poderia ter passado para alguém mais bem posicionado. Mas o Palmeiras começa forte.

1min - Começou. O Palmeiras precisa esquecer a semana bagunçada com a saída de Barcos e a negociação com o Grêmio e somar três pontos no Paulistão para continuar sem pressão de campo. O Mogi faz campanha boa e promete vender caro o resultado em casa.

FICHA TÉCNICA

MOGI MIRIM: Daniel; Roniey, Lucas Fonseca, Tiago Alves e João Paulo; Magal, Val, Vágner e Carlos Alberto; Roni e Henrique. Técnico: Dado Cavalcanti.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Wendel, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, João Denoni, Wesley e Patrick Vieira; Maikon Leite e Caio. Técnico: Gilson Kleina.

JUIZ: Rodrigo Braghetto.

LOCAL: Vail Chaves, em Mogi Mirim.