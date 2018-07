Em jogo festivo com Ronaldo, Roberto Carlos e Cafu, lendas do Real goleiam a Roma

Em um jogo beneficente realizado neste domingo no estádio Santiago Bernabéu, um time formado por jogadores lendários da história do Real Madrid, entre eles Ronaldo e Roberto Carlos, goleou a Roma por 4 a 0 no evento festivo que serviu para arrecadar fundos para projetos da fundação do clube espanhol que ajuda países carentes da África.

Voltando a vestir a camisa do Real mais de dez anos após a sua passagem pelo time espanhol como jogador, o aposentado Ronaldo foi muito festejado pela torcida merengue, que anteriormente viu o ex-atacante marcar 104 gols em 177 partidas pela equipe entre 2002 e 2007.

Muito fora de forma, Ronaldo atuou por apenas 33 minutos e foi substituído pelo compatriota Savio, outro ex-atacante do Real e do Flamengo. Aplaudido de forma efusiva em sua saída do gramado, pouco antes disso ele ainda viu Roberto Carlos cruzar para Morientes abrir o placar para o Real, aos 30 minutos.

Outro astro da história do clube, o português Luis Figo ampliou para 2 a 0 para o time de lendas do Real aos 36 da etapa inicial, antes de novamente Morientes marcar e Congo decretar o 4 a 0 no segundo tempo.

O ídolo histórico Raúl, Illgner, Salgado, Julio César, Fernando Sanz, Karembeu, Amavisca, Contreras, Velasco, Alfonso, Victor Sánchez, Iván Pérez e Butragueño foram outros ex-jogadores que vestiram a camisa do time madrilenho no jogo deste domingo.

Pelo lado da Roma, além de Cafu, o ex-zagueiro Aldair e o ex-volante Lima foram os outros brasileiros que mataram a saudade de vestir a camisa do time italiano ao participarem deste encontro beneficente. A equipe de lendas do clube ainda contou com Konsel, Cassetti, Carboni, Conti, Tomassi, Perrotta, Boniek, Abel Balbo, Pellizzolli, Rizzitelli, Maini, Cappioli, Scarchilli, Desideri, Tonetto e Mangone.